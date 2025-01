Aubrey Plaza ('The White Lotus') trenca el seu silenci després del suïcidi del seu marit

Aubrey Plaza ha compartit les seues primeres paraules després de la inesperada mort de Jeff Baena, el seu espòs durant gairebé tres anys i company de vida per més d’una dècada. En un emotiu comunicat, l’actriu va expressar: “Aquesta és una tragèdia inimaginable. Estem profundament agraïts a tots els que han ofert el seu suport. Si us plau respecta la nostra privacitat durant aquest temps”.

Jeff Baena, conegut guionista i director, va morir als 47 anys a la seua casa a Los Angeles. Un assistent ho va trobar sense vida divendres passat, al voltant de les 10:30 del matí. Les autoritats van confirmar que la causa va ser un suïcidi, encara que no van revelar detalls específics.

Abans que Plaza parlés públicament, el seu representant ja havia sol·licitat respecte per a la família. L’actriu, sumida en el dol, va cancel·lar la seua aparició com a presentadora als Globus d’Or, un esdeveniment on s’esperava la seua presència a causa dels seus recents èxits en televisió.

Aubrey Plaza

Aubrey Plaza ha destacat pel seu talent únic i la seua versatilitat, conquerint el públic amb sèries com Legión, Scott Pilgrim Takes Off i The White Lotus. El seu treball en aquesta última li va valer nominacions tant als Emmy com als Globus d’Or el 2023, consolidant el seu lloc com una de les actrius més influents de la seua generació.

Plaza i Baena van mantenir una relació sòlida i discreta. La parella es va casar durant la pandèmia el 2020, en una cerimònia íntima que reflectia el seu estil reservat. Plaza va compartir aquest detall temps després, descrivint l’esdeveniment com un moment especial i espontani en el desè aniversari de la seua relació.

Aubrey Plaza en un fotograma de 'The White Lotus'

Baena va deixar una marca important en el cine independent, dirigint pel·lícules com Life After Beth, Joshy i Spin Me Round. Va treballar en estreta col·laboració amb Alison Brie i, en múltiples ocasions, amb Plaça, combinant creativitat i complicitat en projectes únics.

La pèrdua de Jeff Baena representa un cop devastador per als qui el van conèixer i van admirar el seu talent. El seu treball i l’empremta que va deixar en la indústria seran sempre recordats, mentre els seus éssers estimats intenten trobar consol en els records compartits.