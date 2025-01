Crítiques a Yolanda Ramos en els Premis Feroz per saltar-se el guió: "És una falta de respecte"

Los Premios Feroz 2025 van deixar un moment inesperat quan Yolanda Ramos va decidir improvisar la seua intervenció en plena gala. L’actriu, que havia de presentar un premi al costat de Daniel Guzmán, va optar per ignorar el guió oficial i fer el seu propi discurs. La seua actitud va sorprendre els assistents i, hores després, va generar un intens debat en la indústria del cine i la televisió.

Tot just pujar a l’escenari, Ramos va deixar clar que no seguiria el text preparat. “Això serà el més autèntic que heu vist en molt temps”, va comentar, assegurant que volia allunyar-se del format tradicional. A més, va confessar que quan va rebre el guió no el va convèncer i va preferir canviar-lo. Guzmán, el seu company en aquell moment, va reaccionar amb incomoditat: “A mi me l’ha dit aquest matí, que és important.”

Segons l’actriu, l’equip de guionistes no va posar traves a la seua decisió, i fins i tot li van donar llibertat per reformular el text. “Han estat supergenerosos i m’han dit ‘és el mateix, digues-ho a la teua manera’”, va explicar, defensant la seua postura.

Yolanda Ramos

El gest de Yolanda Ramos ha estat durament qüestionat per guionistes i actors. Víctor Santos, guionista amb experiència en aquest tipus d’esdeveniments, va expressar la seua frustració en xarxes: “Si això és veritat, al·lucino. He treballat en guions de gales i moltes vegades els presentadors els rebutgen en directe. Però no esperava això de certs actors”.

Un altre guionista, Iñaki San Román, també es va mostrar molest. Va assegurar que al llarg de la seua carrera ha escoltat en diverses ocasions frases com “el que has escrit no m’agrada, ja surto jo i dic alguna cosa millor”, i va destacar que aquest tipus d’improvisacions gairebé mai no funcionen.

Yolanda Ramos i Daniel Guzman.

El creador de Jo, addicte, Javier Giner, va ser encara més contundent: “El de Yolanda Ramos en els Feroz em va semblar una falta de respecte i educació cap als guionistes que fan setmanes que treballen a la gala”.

Les reaccions no només van arribar des de la indústria de l’entreteniment. Periodistes especialitzats també han criticat l’actitud de Ramos, argumentant que canviar el guió a última hora no és sinònim de treball en equip, sinó una falta de consideració cap als professionals que preparen cada detall de l’esdeveniment.