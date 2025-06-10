Empieza el calor intenso en Lleida con los pantanos cerca del lleno absoluto

Los embalses de las comarcas leridanas afrontan la llegada de las primeras temperaturas elevadas de verano con un estado óptimo, alcanzando el 92,54% de su capacidad total. Esta situación contrasta notablemente con las cifras registradas hace justo un año, cuando algunas cuencas presentaban niveles muy inferiores, especialmente en la Ribagorçana y el Segre, donde se ha experimentado una notable recuperación.

Les datos recogidos a 10 de junio de 2025 muestran una situación particularmente favorable al sistema de la Pallaresa, que mantiene el 95,15% de su capacidad, con el embalse de Talarn casi al límite (99,43%). El sistema del Segre presenta todavía mejores registros, con un 98,36% de capacidad global, destacando el embalse de Rialb que ha pasado de un 54,27% en junio de 2024 a un impresionante 98,96% actual.

Recuperación espectacular de Canelles

La transformación más notable se encuentra al sistema de la Ribagorçana, donde el embalse de Canelles ha multiplicado sus reservas, pasando de un preocupante 31,35% hace un año a un confortable 85,71% actualmente. En conjunto, esta cuenca ha incrementado sus reservas del 52,01% al 85,43%, aportando tranquilidad ante las necesidades hídricas del verano.

El embalse de Mequinença, en la cuenca del Ebro, también registra niveles óptimos con un 95,19% de su capacidad, mejorando las cifras del año anterior cuando se situaba al 91,20%.

Calor intenso y posibles tormentas

Mientras los embalses presentan este escenario favorable, Cataluña se enfrenta a una ola de calor con temperaturas que alcanzarán los 37-38°C en el llano de Lleida y superarán ligeramente los 30°C en el Pirineo. Les previsiones meteorológicas indican que durante la tarde se podrían desarrollar nubes de evolución que darían paso a tormentas, especialmente en la zona pirenaica y prepirenaica.

Los próximos días mantendrán un patrón similar, con mañanas soleadas y tardes con riesgo de chubascos en el Pirineo. Les temperaturas continuarán elevadas sin cambios significativos, hecho que contrasta positivamente con la actual situación hídrica, que permite lindar con garantías las necesidades de agua durante los meses más calurosos.