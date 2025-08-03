Paralizada la causa del asesinato de un payés en Vilanova de la Barca

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El Mourabit Ahmmar, el presunto asesino de un agricultor de Vilanova de la Barca en enero del año pasado y de otros dos payeses en Navarra a finales de 2023 , todavía no ha pasado a disposición judicial por el crimen en Ponent, cuando se han cumplido más de tres meses desde que Francia lo extraditara. A efectos prácticos, esto supone una parálisis de la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Lleida. Al parecer, hace un par de semanas este juzgado no había recibido el expediente desde Navarra, según informaron fuentes judiciales.

El investigado, en cambio, ha pasado a disposición por los dos otros crímenes. Así, el pasado 30 de junio el juzgado de Instrucción 3 de Tudela, en Navarra, decretó el encarcelamiento por el asesinato cometido en esta localidad el 22 de noviembre de 2023 y dos meses antes —el 25 de abril—, la magistrada había decretado la misma medida cautelar respecto del crimen perpetrado el 21 de diciembre en Ribaforada. En ambos casos el investigado se negó a declarar. Este juzgado fue el que el que el 21 de marzo dictó la orden de detención europea. De momento, las tres causas se instruyen por separado.