La red eléctrica en Catalunya funciona con total normalidad, según Endesa

Endesa ha confirmado este martes por la mañana que la red eléctrica en Catalunya ya funciona con total normalidad. Fuentes de la empresa han indicado que ya se ha podido reprender el 100% del servicio después del apagón del lunes, que afectó a todo el Estado español y Portugal.

Asimismo, desde la compañía han querido enviar un mensaje de tranquilidad y ante la recuperación del suministro. En el Estado español, Red Eléctrica ha indicado que el 99% de la demanda energética en la península ya se atiende. A pesar de la reanudación del servicio, pueden estar las afectaciones que serían habituales en un día normal.