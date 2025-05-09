Les imágenes aéreas del río Segre desbordado a su paso por Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El río Segre se ha desbordado a su paso por Lleida como consecuencia de las abundantes lluvias invernales y primaverales, combinadas con el intenso deshielo de las montañas del Pirineo. Las impresionantes imágenes aéreas, proporcionadas por la empresa Ilerial Drone Service de Lleida y Kionalia Project, muestran el alcance de esta crecida que ha modificado significativamente el paisaje fluvial de la capital del Segrià.

El elevado nivel de agua en los embalses ha obligado a abrir compuertas. Los pantanos de Oliana y Rialb, que actualmente superan el 90% de su capacidad, están liberando aproximadamente 80 metros cúbicos de agua por segundo, equivaliendo en unos siete hectómetros cúbicos diarios . Esta situación no es exclusiva del Segre, ya que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) también ha ampliado el caudal y la duración de la crecida controlada de primavera en el tramo final del Ebro.

El sistema de embalses de Mequinenza-Riba-roja-Flix ha empezado este martes a liberar hasta 1.500 metros cúbicos por segundo durante más de diez horas , superando en intensidad las maniobras realizadas el noviembre pasado. Esta operación ha movilizado equipos de varias administraciones, universidades y empresas que estudian el impacto aguas abajo, con especial atención a los efectos sobre los canales de riego del Delta.

Situación en los principales embalses

En la cuenca de la Noguera Ribagorçana, los pantanos presentan niveles muy elevados: Escales se encuentra al 91%, Canelles al 77% y Santa Anna al 80% de su capacidad. Gran parte de estas reservas provienen de las aportaciones del pantano de Barasona, que hace semanas que lamina caudales.

Con respecto a la Noguera Pallaresa, la situación es todavía más extrema, con Talarn al 100% de su capacidad, Terradets al 99% y Camarasa al 85%. Este contexto de abundancia hídrica ha reducido considerablemente las necesidades de riego para los cultivos de la zona, proporcionando un respiro a los agricultores a pesar de las complicaciones que supone gestionar estos volúmenes de agua.