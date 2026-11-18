Pueden decir que vamos a “ejercer nuestro derecho como ciudadanos”, o a “participar en la fiesta de la democracia”, si se han convertido sin quererlo en su cuñado cuando se juraron que esto no pasaría nunca. Lo pueden llamar de muchas formas, pero el próximo 29 de noviembre nos toca votar.

Abran su buzón, recojan todas las cartas de los partidos, léanlas todas sin excepción como hace todo el mundo —risas— y luego tírenlas al contenedor de papel, el azul, porque en su colegio electoral de confianza habrá papeletas de sobra para todos.

¿Por un casual rarísimo es usted un joven al que le toca votar por primera vez? No sufra, porque hoy vamos a explicarle cuántas veces hemos ido a votar en los últimos años. Empecemos por la última, que ya saben que tocó un caluroso verano del año 2023.

Pero lo más gordo es que cuatro años antes, en 2019, votamos dos veces en las elecciones generales. La primera vez fue en abril de 2019, cuando ganó Pedro Sánchez, pero no pudo formar gobierno. Ante tal falta de acuerdo, el rey Felipe VI convocó nuevas elecciones para noviembre del mismo año. ¿Quieren más? Pues resulta que antes de 2019 votamos en junio de 2016 y lo hicimos otra vez justo un año antes, en diciembre de 2015.

Es decir, contando este 29N, en once años hemos ido a votar en las elecciones generales hasta seis veces. Una votación cada menos de dos años. Hay más votaciones que trenes sin retrasos. Hay tantas votaciones que podrían ir a votar dos veces mientras esperan en la cola de Urgencias. Quién sabe, quizá en unos meses nos volvemos a encontrar.