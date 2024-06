El conflicte per l'aigua a Balaguer puja de to: l'alcaldessa planta el jurat de regs en el litigi sobre la captació d'aigua

L'alcaldessa de Balaguer, Lorena González (PSC), no ha assistit aquest dimarts a la citació que tenia emesa pel jurat de regs de la comunitat de regants de la Sèquia del Cup, amb seu a Menàrguens, després que els regants presentessin una demanda en aquesta instància arrel del decret d'alcaldia en que la paera en cap ordenava obrir la toma d'aigua de reg per abastir el municipi.

Aquesta mesura es va prendre com a intervenció d'emergència després de l'avaria de les dos bombes d'aigua que permetien agafar directament del riu Segre.

L'alcaldessa ha rebutjat assistir a la citació amb l'argument que no reconeix aquesta jurisdicció. El motiu és que, davant el decret emès, "es poden interposar els recursos administratius o contenciosos que la normativa preveu", assenyalen fonts municipals.

Les mateixes fonts detallen que "els hem enviat notificació ahir dia 10 conforme no reconeixem jurisdicció ni competència a aquest òrgan per conèixer de l'assumpte. Les actuacions responen al decret d'urgència originat per una situació d'emergència per garantir l'aigua de boca a la ciutadania de Balaguer".

La controvèrsia va començar el mes d'abril, quan els regants de la Séquia del Cup van tallar l'aigua a l'ajuntament al·legant un deute d'uns 300.000 euros.