El conflicte per l'aigua a Balaguer puja de to i l'alcaldessa planta el jurat de regs

L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, no va assistir ahir a la citació que tenia emesa pel jurat de regs de la comunitat de regants de la séquia del Cup, amb seu a Menàrguens, després que els regants presentessin una demanda en aquesta instància arran del decret d’alcaldia en què l’alcaldessa ordenava obrir la presa d’aigua de reg per proveir la capital de la Noguera.

González assegura que aquesta mesura es va prendre com una actuació d’emergència i d’urgència després de l’avaria de les dos bombes d’aigua que permetien prendre directament del riu Segre. L’alcaldessa va rebutjar assistir a la cita amb l’argument que no reconeix aquesta jurisdicció ni la competència d’aquest òrgan de la comunitat de regants en aquest litigi.

El motiu és que, davant del decret municipal, “es poden interposar els recursos administratius o contenciosos que la normativa contempla”. La primera edil va detallar que la Paeria havia enviat una notificació dilluns als regants en què no es reconeixia la jurisdicció i remarcant que les actuacions de la Paeria responen al decret d’urgència originat per una situació d’emergència per garantir l’aigua de boca a Balaguer.

Per la seua banda, el president dels regants de la séquia del Cup de Menàrguens i Balaguer, Josep Ros Forns, va apuntar al seu torn que la Paeria “no està complint amb la llei i ho torna a demostrar no presentant-se a la citació del jurat de regs”.

Va afegir que els regants van optar primer per aquesta via per trobar una solució a la problemàtica per “no col·lapsar” els jutjats. No obstant, “si l’alcaldessa vol anar per la via administrativa anirem al contenciós. Gairebé ens hi veiem obligats”.

No es descarta que el jurat de regs torni a citar l’alcaldessa mentre la controvèrsia seguirà previsiblement als jutjats. El conflicte va començar a l’abril, quan els regants van tallar l’aigua a l’ajuntament assegurant que deu uns 300.000 euros i per no pagar les mateixes taxes que altres municipis pel consum.

Des d’abril, Balaguer captava com a alternativa directament des del riu Segre fins que van fallar les bombes i va arribar el decret municipal.

El jurat de regs és un òrgan d’arbitratge de les comunitats de regants en l’àmbit de les ordenances, reconegut per la llei d’Aigües del 1985, i pot imposar sancions.

“La Paeria no compleix amb la llei ni vol pagar”

El president dels regants, Josep Ros Forns, va insistir que el conflicte podria arribar a la seua fi si la Paeria paga les mateixes taxes que els regants i l’ajuntament de Menàrguens per l’aigua. “La problemàtica no és nova i costarà arreglar-la”, va dir. Va dir que la llei d’aigües els avala: “Si un regant no paga l’aigua es pot tallar”, si bé no volen deixar Balaguer sense aigua de boca.