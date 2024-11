Les acusacions sostenen que la ganivetada mortal de les Borges va ser "sorprenent" i es tracta d'un assassinat

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Fiscalia, acusació particular i defensa han exposat els seus informes en l'últim dia de judici per la ganivetada mortal que un home va assestar-li a un altre a les Borges Blanques l'octubre de 2022. Adreçant-se al jurat popular, la fiscal ha recordat que l'autor confés dels fets va fer servir un ganivet -amb una fulla de 36 centímetres- per matar la víctima. "L'acusat va enfilar el difunt. El va travessar d'una part a l'altra entrant-li pràcticament tota la fulla. Com es diria en l'argot de la tauromàquia: va entrar a matar. Va ser un atac per sorpresa. La víctima no tenia res a les mans i no es podia defensar. Això és traïdoria i és la circumstància que qualifica els fets com un assassinat", ha asseverat.

La fiscal, Pilar Mesalles, s'ha mostrat així de contundent a l'hora de qualificar els fets que van tenir lloc la tarda del 9 d'octubre de 2022, quan dues famílies van iniciar una discussió a l'aparcament de l'Hort del Rabasser de la capital de les Garrigues que va derivar en la ganivetada mortal per part d'un home a un altre.

Mesalles ha comentat que "encara havent-hi un enfrontament previ entre les dues parts, la víctima no es podia esperar un atac d'aquesta naturalesa ni podia fer res per defensar-se". També ha recordat al jurat que l'instrument que es va fer servir per al crim "es trobava doblat de la força que es va exercir per clavar-lo" i que aquest va entrar per la part esquerra de l'abdomen del difunt i li va arribar fins al seu pulmó dret, afectant-li l'artèria aorta, fet que va causar la seva mort.

Sobre que la defensa al·legui la legítima defensa per rebaixar la pena al seu representat, el ministeri fiscal ha considerat que "no hi ha cap agressió prèvia per part de la víctima a l'acusat ni s'ha aportat cap prova que ho demostri". En la mateixa línia, pel que fa a la possibilitat que se li apliqui l'atenuant de confessió, la fiscal ha indicat que "ell va intentar explicar els fets d'una manera interessada i que li afavorís, i es va presentar a comissaria perquè ja el buscaven".

En la mateixa línia, l'advocat de l'acusació particular, Daniel Ibars, ha manifestat que l'autor dels fets va atacar de manera sorprenent a la víctima per posar fi a la seva vida. Sobre l'agressió, ha precisat que "és la sorpresa acompanyada de la indefensió i d'una arma letal". "Projectin el ganivet, la imatge i la situació i dictin que hi pot haver una sentència per un delicte d'assassinat amb traïdoria", ha demanat al jurat.

Finalment, l'advocat de la defensa ha preguntat al tribunal popular "quina és la prova que existeix per demostrar com succeeixen els fets, és a dir, aquell atac sorprenent que sostenen les acusacions? Jo els ho diré: no existeix", ha manifestat. En aquest sentit, ha assenyalat que "cap testimoni" ha declarat durant el judici que pogués veure la "maniobra" que va fer l'acusat per assestar la ganivetada mortal.

L'advocat ha defensat també que la legítima defensa és present en els fets perquè el seu representat havia estat "agredit i amenaçat de mort tant abans com durant la discussió per part d'un home corpulent i sota els efectes de l'alcohol i la cocaïna". També considera que quan va lliurar-se a la policia va fer una declaració "extensa i detallada" dels fets i sol·licita que es tingui en compte l'atenuant per confessió.

En el seu últim torn de paraula, l'autor confés ha tornat a demanar "perdó" als familiars i ha reiterat que "no tenia la intenció de matar".

El veredicte

Amb tot, els 11 membres (2 de suplents) del jurat popular hauran de decidir si declaren culpable d'assassinat o d'homicidi a l'acusat. Segons ha explicat la presidenta de la sala, dilluns se'ls farà entrega del qüestionari perquè facin la deliberació pertinent.