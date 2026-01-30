SEGRE

Queda lliure l'assaltant d'un supermercat de Tàrrega, que van aturar clientes i treballadores

L'home, de 44 anys, va ser detingut dimecres a Agramunt i el dijous el jutjat en funcions de guàrdia de Balaguer va decretar la seua llibertat

SEGRE
Segre

El jutjat en funcions de guàrdia de Balaguer va decretar aquest dijous la llibertat amb càrrecs per a l’home detingut dimecres a Agramunt acusat d’assaltar un supermercat dijous passat a Tàrrega i que va ser retingut per treballadores i clientes. 

La Fiscalia va demanar el seu ingrés en presó provisional, comunicada i sense fiança però el jutge va decretar la llibertat, l’obligació de comparèixer en seu judicial quan sigui requerit i la prohibició de sortir de l’Estat espanyol, de forma que li va retirar el passaport. 

L’acusat, de 44 anys, acumula una vintena d’antecedents.

