Zero: el número de peticions que ha rebut Sixena per visitar gratis les obres extretes de Lleida

Malgrat que el monestir de Sixena ostenta la catalogació de Bé d'Interès Cultural (BIC) des de fa gairebé un segle, concretament des de 1923, cap ciutadà s'ha dirigit al Govern d'Aragó per sol·licitar l'accés gratuït al recinte on es troben les obres procedents del Museu de Lleida. Així ho ha confirmat la consellera de Cultura aragonesa, Tomasa Hernández, en resposta a una pregunta parlamentària formulada per la diputada de Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras.

La llei estableix que els edificis declarats BIC han de permetre l'entrada lliure de càrrec almenys quatre dies al mes. No obstant això, en el cas del monestir de Sixena, on les controvertides obres es troben retingudes des de la seva extracció sota custòdia policial el 2017, no consta cap petició en aquest sentit per part de la ciutadania interessada a visitar-les.

Altres BIC sí reben sol·licituds de visita gratuïta

En contrast amb la situació de Sixena, la consellera Hernández sí que ha revelat l'existència de consultes o peticions rebudes al llarg de l'any passat en relació a altres béns culturals aragonesos catalogats com a BIC. En concret, es tracta d'una de les torres del Pilar, el castell de Loarre, els monestirs nou i antic de Sant Joan de la Penya i l'església de Sant Pere el Vell d'Osca.

Davant d'aquestes sol·licituds, el departament de Cultura aragonès assegura que "està procedint a l'estudi detallat de les circumstàncies de cada bé i els termes establerts o a establir-los reglamentàriament per a cada un d'aquests", segons ha indicat la consellera en la seva resposta parlamentària.

Incertesa sobre el futur de les obres de Sixena

El fet que el monestir de Sixena no hagi rebut cap petició per acollir-se al règim de visites gratuïtes que correspon als BIC posa de manifest el limitat interès ciutadà per accedir a les polèmiques obres, que porten més de dos anys ocultes al públic des del seu trasllat forçós des del Museu de Lleida.

A hores d'ara, es desconeix quan podrien tornar a ser exposades, ja que no hi ha encara una data prevista per a la seva exhibició pública. Aquesta incertesa s'afegeix a la controvèrsia generada pel litigi que va enfrontar Catalunya i Aragó per la titularitat de les peces, i que va acabar amb la seva entrega a la comunitat aragonesa després d'una llarga batalla judicial i una rocambolesca operació policial.

Conflicte entre Catalunya i Aragó per les obres de Sixena

L'origen de la disputa es remunta a la decisió del Museu de Lleida d'incorporar a la seva col·lecció un conjunt d'obres procedents del monestir de Sixena, situat en territori aragonès però amb vincles històrics amb Catalunya. Aquesta decisió va ser impugnada pel Govern d'Aragó, que reclamava la devolució de les peces al·legant que formaven part del patrimoni aragonès.

Després d'anys de litigi als tribunals, el desembre de 2017 el jutjat d'Osca va ordenar l'entrega immediata de les obres a Aragó, una resolució que va ser executada per la Guàrdia Civil espanyola en una polèmica operació que va comportar la seva extracció del Museu de Lleida i el seu trasllat a Sixena.

Des de llavors, les 44 peces, entre les quals destaquen pintures murals, fragments de retaules i altres elements del patrimoni artístic medieval, han romàs emmagatzemades al monestir aragonès sense que s'hagi concretat cap pla per a la seva exposició pública, malgrat les reiterades reclamacions per part de les institucions catalanes perquè siguin retornades a Lleida.