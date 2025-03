El Lleida CF lidera la classificació d'empats de tot el futbol espanyol

El futbol espanyol té un nou protagonista estadístic, però no pels motius que habitualment farien il·lusió a l'afició. No parlem de gols marcats, punts acumulats o porteries a zero. Ens referim a una dada que genera sentiments contradictoris: els empats. El Lleida CF s'ha convertit en l'autèntic rei de les taules a tot l'Estat espanyol.

L'equip blau ha aconseguit un total de 15 empats en 26 partits disputats aquesta temporada, el que significa que el 58% dels seus enfrontaments acaben sense guanyador. Aquest percentatge no té rival en les principals 16 lligues d'Espanya, que inclouen des de Primera Divisió fins a les 18 lligues de Tercera Federació.

Comparativa amb altres equips del panorama nacional

Per posar en context aquesta dada, cal assenyalar que només el Màlaga, de Segona Divisió, ha arribat a igualar aquesta xifra d'empats. Tanmateix, l'equip andalús ho ha fet havent disputat quatre partits més que els lleidatans, fet que encara dona més rellevància a la marca assolida pel conjunt blau.

En aquesta peculiar classificació d'equips que més vegades reparteixen punts, l'Antequera, de Primera RFEF, segueix de prop al Lleida amb 14 empats. La llista continua amb diversos equips que han aconseguit 13 taules, distribuïts per diferents categories: l'Osasuna a Primera Divisió, l'Sporting de Gijón a Segona, el Barça Atlètic a Primera RFEF, i l'Águilas al grup 4 de Segona RFEF. A Tercera hi trobem tres conjunts que també acumulen 13 empats: el Torrellano, l'Andorra i el Puertollano.

Dos entrenadors, mateix resultat: la cultura de l'empat

Curiosament, l'empat ha estat el nexe d'unió entre els dos tècnics que han dirigit el Lleida aquesta temporada. Marc García va ser destituït precisament després d'un insuls empat sense gols (0-0) contra l'Elx Il·licità. Una setmana després, el seu substitut, Íñigo Idiakez, debutava amb un altre empat al camp del Mallorca B , l'equip cuer de la categoria. Units per l'empat.

Aquesta tendència a repartir punts indica capacitat per no perdre partits, però d'altra banda evidencia dificultats per tancar els matxs amb victòria.

L'altra cara de la moneda: solidesa defensiva i poques derrotes

Malgrat la quantitat de punts que el Lleida ha deixat escapar a causa dels empats, l'equip es manté a només tres punts dels llocs de play-off. Aquesta situació s'explica per dos factors fonamentals: la solidesa defensiva i haver perdut molts pocs partits.

En l'apartat defensiu, el conjunt lleidatà ha encaixat només 20 gols en els 26 partits disputats, una mitjana inferior a 0,8 gols per partit. Pel que fa a les derrotes, només ha caigut en tres ocasions durant tota la temporada, un registre que molt pocs equips poden igualar.

Si analitzem les categories superiors, trobem que a Primera Divisió només l'Atlètic de Madrid, amb tres derrotes, presenta un registre similar. A Primera RFEF destaca la Cultural Leonesa amb quatre derrotes. A la mateixa categoria que el Lleida, només tres equips milloren les seves xifres de derrotes: el Guadalajara (1 derrota) i el Juventud Torremolinos i el Numància (2 derrotes cadascun).

Amb 15 empats, el Lleida ha deixat escapar 30 punts potencials... o n'ha sumat 15 que podrien haver estat zero.

El repte del tram final de temporada

De cara al tram decisiu de la competició, el principal desafiament del Lleida CF serà no només transformar empats en victòries, sinó aconseguir-ho davant de rivals de nivell. Queden vuit partits clau, el primer serà l'Europa, segon classificat. Però també el València Mestalla, Torrent, Espanyol B o Terrassa, tots per sobre o igualats amb el Lleida.