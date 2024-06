La nova 'comissaria' de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola de Lleida, a ple rendiment

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El centre operatiu de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola ha atès en nou dies una desena de consultes de veïns i entitats de la zona. Segons va informar la tinenta d’alcalde de Seguretat, Cristina Morón, en la comissió d’ahir, entre el 3 de juny i dimecres passat “s’han fet cinc atencions a particulars, d’altres tantes a entitats del barri i una denúncia de l’associació de veïns del Turó de Gardeny”.

Unes xifres que per a Morón són satisfactòries i que demostren que aquest operatiu està funcionant bé”. Aquest dispositiu va entrar en funcionament el passats dilluns 3 de juny i té la seu al local social de la Mariola. Allà, dos agents atenen consultes i denúncies de dilluns a divendres, entre les 11.00 i les 12.00 hores i de 17.00 a 18.00 hores. Al seu torn, 8 agents de la Unidad Polivalente Operativa patrullen els carrers des de les 19.00 hores fins la matinada, i també els caps de setmana.

Aquest centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana al barri de la Mariola ha sorgit per reforçar la seguretat al barri després dels successos de les últimes setmanes, l’últim dels quals al maig, quan una baralla entre dos grups de persones a la plaça Riu Flamisell va acabar amb un home que va rebre una punyalada al coll i que va haver de ser ingressat a l’UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

El passat 1 de maig, una altra batalla campal al carrer entre dos grups de persones a la Mariola es va saldar amb un ferit i quatre detinguts. El ferit per arma blanca, de 45 anys, va haver de ser evacuat a l’Arnau de Vilanova al necessitar punts de sutura i dos dels arrestos es van practicar a l’hospital, on van ser atesos per ferides.

Els fets van passar cap a les 5.30 hores quan es va iniciar una baralla als carrers Mariola i Júpiter. Segons sembla, s’hauria iniciat per la suposada agressió d’un adult nord-africà a un menor d’ètnia gitana. Al lloc van acudir-hi patrulles de Seguretat Ciutadana i unitats dels ARRO (antiavalots) dels Mossos d’Esquadra, que també van demanar suport a la Guàrdia Urbana, que van disgregar ambdós grups i van identificar els participants.

El president de l’associació veïnal i de comerciants de la Mariola, Isaac Caballero, va qualificar els actes de “molt greus” i va reivindicar la necessitat d’“aixecar la veu” perquè la gent recuperi la confiança en el barri. Va agrair qualsevol ajuda per part de les administracions, però va afirmar que fa falta un “pla de xoc que permeti un canvi a nivell urbanístic, social i laboral” a través d’una inversió més elevada al districte.