El portal immobiliari Idealista elimina la fitxa d'una casa de l'Horta de Lleida al demanar-ho l'amo

Assalt a una casa de l’Horta captat per una càmera de seguretat.

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Comprenem les preocupacions que això els genera”, admeten els responsables del portal immobiliari Idealista en la seua resposta al primer veí de l’Horta de Lleida, concretament de la partida de Torres de Sanui, que ha aconseguit que retiri del seu web l’enllaç en el qual mostrava la ubicació del seu habitatge juntament amb una valoració i diverses dades sobre la seua estructura.

Veïns de diferents partides de l’horta lleidatana porten mesos criticant aquestes publicacions d’Idealista a l’entendre que ofereixen als eventuals lladres d’habitatges informació útil per planificar els assalts, com la xarxa de camins de la zona, l’existència o no de tanques a les cases i, també, les matrícules dels qui les habiten.

“El motiu de la sol·licitud de cancel·lació (...) no és cap altre que la por als robatoris”, confirma el veí, D.P., en un missatge posterior, en el qual exposa la seua certesa sobre que “a la nostra zona hi ha un grup de lladres que utilitzen la informació” del portal “per saber les característiques dels habitatges i poder assaltar-los”.

Idealista rebutja aquesta tesi. “Fins ara, hem publicat l’esmentada informació de manera perfectament lícita”, assenyala la seua resposta, en la qual afirma que només pretén difondre “la situació del mercat immobiliari nacional” i que no publica “en cap cas” dades de caràcter personal, sinó “només dades públiques que no identifiquen, ni permeten identificar, els propietaris o ocupants”.

No obstant, “en consideració a la seua sol·licitud i a la inquietud que aquesta publicació els està ocasionant”, el portal ha eliminat la fitxa d’aquest habitatge. Els responsables del web asseguren que ha pres la decisió “de manera excepcional”, encara que les peticions que han començat a presentar altres veïns els obligaran a adoptar un criteri general.

L’Agència Catalana de Protecció de Dades estableix que “les imatges captades per a una finalitat determinada no poden utilitzar-se per a una finalitat diferent”, tret que l’afectat ho autoritzi.