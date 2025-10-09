L'assassí confés del seu gendre a Lleida passarà divendres a disposició judicial
Les comissaries de Mollerussa i Lleida fan un minut de silenci en record al seu company
La motivació del crim haurien estat unes desavinences familiars
L'home de 78 anys que aquest dimecres a la tarda va matar a trets el seu gendre al carrer Doctora Castells de Lleida i després es va entregar als Mossos d'Esquadra està previst que passi a partir d'aquest divendres a disposició judicial. La policia catalana continua recollint proves i testimonis del crim, que tot apunta que s'hauria desencadenat per desavinences familiars. La víctima, de 47 anys, era un mosso d'esquadra que estava destinat a la comissaria de Mollerussa, a l'ABP Pla d'Urgell - Garrigues, i precisament aquest dijous al migdia els seus companys han guardat un minut de silenci en record seu. Les banderes de la comissaria de la capital del Pla d'Urgell onegen a mig pal.
El crim es va produir pels volts de les 15.20 hores quan l'agressor va engegar diversos trets al seu gendre al mig del carrer. Els veïns de la zona van explicar que van sentir almenys quatre o cinc detonacions, que la víctima va caure a terra i que l'agressor li hauria disparat novament.
Tot seguit, el sogre va guardar la pistola dins una bossa de supermercat, va cobrir el cos amb una tela blanca, va trucar al 112 per informar dels fets i es va quedar al seu costat fins a l'arribada dels mossos. L'home va confessar als agents l'autoria del crim, per la qual cosa va ser detingut.
La motivació del crim haurien estat unes desavinences familiars. Segons sembla, l'home no tenia relació amb la seva filla ni amb el seu gendre, i es queixava que no li deixaven veure les dos netes.
El mosso vivia al barri de Cappont, a pocs metres d'on va ser assassinat. Sumava 21 anys de servei a la policia catalana i, entre altres, havia treballat a la comissaria de Lleida. La seva mort ha causat una gran commoció en el cos policial.
D'altra banda, una de les entitats esportives de la ciutat a la qual estava vinculada la víctima –amb qui solia entrenar i sortir a córrer– ha convocat una sortida en record seu per dissabte al matí.
