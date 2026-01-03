Trump sobre el futur de Veneçuela després de la captura de Maduro: “Estem prenent aquesta decisió ara”

SEGRE
El president dels EUA, Donald Trump, ha assegurat aquest dissabte que estan ara prenent la “decisió” sobre el futur de Veneçuela després de la captura del seu president, Nicolás Maduro, i la seva dona. “Estem prenent aquesta decisió ara”, ha dit en una entrevista a Fox News, tot afegint que hi estan “molt involucrats”. “No ens podem arriscar a deixar que algú altre es presenti i agafi el relleu del que ell ha deixat”, ha afegit. Preguntat sobre si donarà suport a la líder de l’oposició Maria Corina Machado, ha dit: “haurem de veure-ho”. Trump ha explicat que Maduro i Cilia Flores estan sent traslladats a Nova York, on es preveu que siguin processats, i que a tots dos se’ls va treure en helicòpter per després ser traslladats en vaixell.

