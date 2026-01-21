Renfe veu viable reprendre Rodalies dijous, però els maquinistes s'hi oposen per unes proves "insuficients"
El principal sindicat de maquinistes a l'Estat, Semaf, convoca vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer i exigeix que es garanteixi la "seguretat ferroviària" a tots els treballadors
Renfe està preparada per reprendre el servei de Rodalies a Catalunya aquest dijous, però alerta que davant la "posició" dels maquinistes, "no pot garantir" que es presti amb total normalitat. La companyia ferroviària ho ha dit després de la reunió que la seva direcció ha mantingut avui a Barcelona amb els principals sindicats ferroviaris, després que Semaf hagi anunciat que convoca una vaga arreu de l'Estat els dies 9, 10 i 11 de febrer pels diferents accidents que hi ha hagut en les darreres hores a Adamuz i a Gelida. A la reunió, els maquinistes han considerat "insuficients" les proves que Adif ha fet durant la nit per comprovar l'estat de la xarxa catalana i han demanat que les accions de "millora" de la infraestructura comencin de forma "immediata".
En un comunicat, Renfe ha assegurat que "dona suport" a la petició dels maquinistes i s'ha compromès a mobilitzar "més recursos" i a actuar per introduir "mesures correctores".
La reunió entre la direcció de Renfe i els treballadors de la companyia, principalment maquinistes, ha tingut lloc a l'Hotel Barceló Sants de Barcelona. Alguns empleats han sortit abans, mostrant malestar per una trobada que ha sigut un intercanvi d'opinions en la qual l'empresa ha sigut "zero propositiva".
Adif, al seu torn, ha informat a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que ja té operatives totes les línies de Rodalies de Catalunya, excepte l'R4 entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell i un tram de l'R11 entre Caldes i Girona en una de les vies, segons ha publicat 'El Periódico' i han confirmat fonts de la conselleria a l'ACN. Les vies estarien disponibles des de les 17.00 hores.
Semaf convoca vaga pels dies 9, 10 i 11 de febrer
Els maquinistes han convocat vaga els dies 9, 10 i 11 de febrer a totes les empreses ferroviàries després dels accidents mortals a Còrdova i a Gelida. Semaf ha considerat que la vaga sectorial és "l'única via legal" que s'ha deixat als treballadors per "reivindicar la recuperació dels estàndards de seguretat" del sistema ferroviari. A parer de Semaf, els accidents de Còrdova i Gelida suposen "un punt d'inflexió" per exigir "totes les actuacions necessàries" per garantir la seguretat de l'operativa ferroviària.
Segons ha explicat el sindicat, aquestes actuacions han de començar per atendre les notificacions "nombroses" que els professionals remeten als responsables del manteniment de la infraestructura, que informen del "mal estat" de les vies a diferents punts quilomètrics, "en lloc de deixar-les sense resposta ni actuació durant mesos, i fins i tot anys".
Els maquinistes també consideren "inadmissible" la difusió "esbiaixada" de les converses del maquinista afectat a l'accident d'Adamuz amb el lloc de comandament, i recorden que Adif és l'encarregada de "garantir la custòdia i protecció" d'aquest document. Per això, Semaf no descarta emprendre "accions legals" per reclamar la investigació judicial d'aquesta "filtració".
Pel que fa a l'accident de Gelida, Semaf considera "imprescindible" establir protocols de prevenció en l'operació ferroviària "davant d'emergències meteorològiques", especialment en punts amb "antecedents d'accidents". En aquest sentit, recorden que cada cop que hi ha tempesta, en aquests punts hi ha "despreniments" d'elements sobre les vies com ara murs, roques o arbres. Aquesta circumstància, opina el sindicat, "es podria evitar mitjançant plans preventius adequats".
A banda de la vaga, Semaf reclamarà "responsabilitats penals" a "aquells que tenen l'obligació de garantir la seguretat de la infraestructura ferroviària".