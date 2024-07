Vist per a sentència: el fiscal afirma que Dobrowolski va voler matar Mainat "sense assumir les conseqüències"

detail.info.publicated europa press detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El fiscal ha afirmat aquest divendres que Angela Dobrowolski va voler matar el seu marit, el productor Josep Maria Mainat, "sense assumir-ne les conseqüències", i demana 13 anys de presó per presumptament intentar assassinar-lo la matinada del 23 de juny de 2020 injectant-li insulina, un fàrmac no indicat per a la diabetis Mellitus tipus 2 de Mainat.

Al seu informe final de conclusions durant l’última sessió del judici a l’Audiència de Barcelona, ha argumentat que ella va esperar que les possibilitats de Mainat de salvar-se fossin mínimes per trucar a Emergències, arribant a estar "mitja hora tancada a l’habitació amb el senyor Mainat sense fer absolutament res".

"Ángela truca al SEM, no per salvar el senyor Mainat, sinó per salvar-se a ella", ha insistit el fiscal, i l’advocada de la víctima, Olga Tubau, també s’ha referit a aquesta trucada per dir que Dobrowolski va mentir per encobrir que va tardar 30 minuts a telefonar.

"Li va injectar insulina per matar-lo"

El Ministeri Públic afirma que ella li va injectar insulina "per matar-lo. La resta són elucubracions fantasioses, teories de ciència-ficció sense cap suport mèdic ni científic alienes a qualsevol realitat de la medicina"

Ella va assegurar dijous, entre sanglots, que la hipoglucèmia del seu marit podia deure’s a la barreja de fins 60 pastilles que el productor prenia diàriament per frenar l'envelliment.

Tanmateix, el fiscal afirma que, en la segona visita hospitalària, a Mainat se li va fer una "prova decisiva, perquè es detecta un nivell de pèptid C, que només té explicació per l’administració exògena d’insulina."

També ha recordat que els pèrits que van prestar declaració en el judici van afirmar que la insulina és l’únic fàrmac que podia causar-li una hipoglucèmia com la que va patir aquella nit.

Durant aproximadament una hora, el fiscal ha desgranat totes les proves practicades, que "condueixen inequívocament a una única conclusió raonable i lògica: li va injectar insulina aquella nit per matar-lo".

El mòvil, econòmic

Afirma que el mòbil va ser econòmic perquè era conscient, després d’accedir a l’ordinador del seu marit sense el seu consentiment per llegir els seus mails, de la planificació del divorci, i molt decisivament el que més l’afectava era el testament, perquè, en cas de separació, ella quedava exclosa", a més de perdre els diners mensuals que li proporcionaven Mainat i la targeta de crèdit que tenia a la seua disposició.

En canvi, si el seu marit moria abans de tramitar el divorci, ella heretaria part del seu notable patrimoni, per la qual cosa aquella nit, després que ell li anunciés que al matí següent anava a presentar la demanda de divorci, "és quan comença a plantejar-se i a executar el seu pla".

Les càmeres

El fiscal es basa, entre altres coses, en les imatges de les càmeres de l’habitatge, on se la veu entrant a la cuina 13 vegades i sortir ocultant les seues mans, col·locant-les a la seua esquena: "Angela obre la nevera en 17 ocasions i en la majoria obre la nevera i la porta del congelador".

L’única explicació per a la fiscalia és que obrint ambdues portes s’assegurava que els moviments, que "no són naturals", quedaven ocults a les càmeres de seguretat.

El fiscal té clar que ho va fer per manipular la insulina que presumptament va injectar el seu marit, ja que alguns dels armaris que va obrir són els mateixos en els quals Mainat guardava fàrmacs i xeringues, a les que els va poder canviar-li el contingut.

Sobre aquestes imatges, ella va al·legar que buscava droga, però el fiscal ha recordat que Dobrowolski ja no vivia des de fa mesos al domicili familiar de forma habitual i que "és difícil admetre que, vivint allà dos fills menors, semblés el magatzem d’una organització dedicada al narcotràfic".

Traïdoria

L’acusació particular, que exerceix l’advocada Olga Tubau i que demana la mateixa pena que la Fiscalia, ha considerat "indiscutible" que aquella matinada Dobrowokski va administrar una substància a Mainat.

En la mateixa línia que el fiscal, si el tribunal conclou que la xeringa tenia insulina, no només hauria atemptat contra la vida del seu marit, sinó que ho hauria fet amb traïdoria: "Va voler suprimir qualsevol risc per a ella i tota possibilitat de defensa del senyor Josep Maria Mainat".

Sobre el motiu, Tubau ha dit que Dobrowoski va veure en risc percebre part de l’herència: li corresponia "part de la fortuna del senyor Mainat, que ha de ser molt elevada," ja que va descobrir els mails on ell demanava un canvi de testament i afegir una clàusula per la qual, presentada la demanda de divorci, ella quedés exclosa del testament.

La defensa d’ella: "Va poder salvar Mainat"

La defensa de Dobrowolski, Marwan Sarsam, ha sol·licitat la seua lliure absolució al·legant que "malgrat que Angela estava 'col·locada' aquella nit, va poder salvar la vida al seu marit en trucar al SEM".

"En medicina tot és en termes probabilístics", ha dit Sarsam, argumentant que la hipoglucèmia va poder produir-se com conseqüència de cirurgia o altres causes, ja que afirma que Dobrowolski li va injectar Saxenda, un fàrmac per aprimar-se, però no insulina.

A més, ha intentat desmuntar el mòbil econòmic: segons ell, si volgués continuar mantenint el seu elevat nivell de vida, "s’hauria quedat a casa" juntament amb seu marit, recordant que va ser ella la que inicialment va fer el pas de separar-se.

El perdó de Mainat

Ha demanat al tribunal que, si finalment se la condemna, els fets es considerin com un delicte consumat de lesions i que la pena sigui de 6 mesos de presó.

El cas ha quedat vist per a sentència, després que el productor perdonés durant el judici a la seua exdona del delicte de revelació de secrets, pel qual la Fiscalia demanava 3 anys de presó i l’acusació particular 1.