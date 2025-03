Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Els contribuents ja poden consultar des d’aquest dimecres les seues dades fiscals corresponents a l’exercici 2024, un tràmit fonamental que els permetrà revisar tota la seua informació econòmica i patrimonial abans de presentar la declaració de la Renda. Aquesta possibilitat s’obre exactament quan falten dos setmanes perquè arranqui oficialment la presentació de la renda, que es podrà començar a fer per internet a partir del 2 d’abril.

L’Agència Tributària ha habilitat diversos canals per accedir a aquesta informació, principalment a través de la seua aplicació mòbil oficial o mitjançant la seu electrònica. Per realitzar aquesta consulta prèvia, els ciutadans necessitaran identificar-se mitjançant certificat electrònic, sistema Cl@ve o el número de referència de l’esborrany, aquest últim disponible per a la seua sol·licitud des del passat 12 de març. Es pot destacar que, encara que es disposés d’un número de referència de campanyes anteriors, serà necessari obtenir-ne un de nou per a aquest exercici.

L’obtenció del número de referència és un procés senzill que requereix introduir la casella 505 de la declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2023. Aquest tràmit, juntament amb altres gestions relacionades, pot realitzar-se tant des de l’aplicació mòbil com a través del portal web de l’Agència Tributària. Els contribuents que accedeixin per primera vegada a les seues dades fiscals de l’exercici 2024 hauran de verificar i, en cas necessari, modificar la informació que consta en els registres oficials.

Calendari oficial de la campanya de la Renda 2024

La campanya per a la declaració de la Renda i Patrimoni corresponent a l’exercici 2024 s’estendrà des del seu inici fins el 30 de juny. Durant aquest període, els contribuents disposaran de diferents modalitats per presentar la seua declaració segons el següent calendari:

- A partir del 2 d’abril: Presentació per internet mitjançant l’aplicació web o la seu electrònica.

- Des del 6 de maig: S’habilita la presentació telefònica a través del pla "Le Llamamos".

- A partir del 2 de juny i fins el 30 de juny: Presentació presencial a les oficines de l’Agència Tributària, prèvia sol·licitud de cita.

Com preparar-se per a la declaració de la Renda

Les dades fiscals que l’Agència Tributària posa a disposició dels contribuents constitueixen la base per a l ’elaboració de l’esborrany de la declaració . Entre aquesta informació es troben els ingressos procedents del treball per compte d’altri, interessos generats per comptes bancaris i dipòsits, així com els ingressos derivats del lloguer d’immobles i places d’aparcament degudament declarats.

És important tenir en compte que, en determinats casos, especialment entre autònoms o persones amb diversos patrons, la informació disponible per a Hisenda pot ser incompleta. Això no implica necessàriament un increment a la factura fiscal, ja que algunes d’aquestes dades addicionals poden estar relacionades amb reduccions o deduccions autonòmiques que, de fet, podrien contribuir a disminuir la quantitat a pagar.

Per facilitar la preparació, l’Agència Tributària ha posat a disposició dels ciutadans un simulador en línia que permet calcular de manera aproximada el resultat de la declaració abans de la seua presentació oficial. Aquesta eina no requereix identificació personal ni validació del NIF, la qual cosa la converteix en un recurs útil i accessible per a tots els contribuents.

Què són les dades fiscals i per què són importants?

Les dades fiscals constitueixen un compendi de tota la informació econòmica que les diferents entitats i organismes han comunicat a l’Agència Tributària sobre un determinat contribuent. La seua importància rau que permeten al ciutadà comprovar que tota la seua activitat econòmica està correctament registrada, evitant així possibles discrepàncies o requeriments posteriors.

Entre la informació més rellevant que contenen aquestes dades es troben els rendiments del treball, les retencions practicades, els ingressos patrimonials, els guanys i pèrdues de capital, així com informació sobre béns immobles i altres actius. Revisar amb deteniment aquestes dades abans de presentar la declaració resulta fonamental per detectar possibles errors o omissions.

Què fer si trobo errors en les dades fiscals?

Si en revisar les dades fiscals el contribuent detecta alguna informació incorrecta o absent, és recomanable recopilar la documentació que acrediti la situació real. En cas de tractar-se d’errors en la informació proporcionada per tercers, com empreses o entitats financeres, pot ser necessari contactar-hi perquè procedeixin a la rectificació corresponent davant de l’Agència Tributària.

No obstant, el contribuent sempre pot modificar la informació durant el procés de confecció de la declaració, aportant els justificants oportuns en cas de requeriment posterior per part de l’administració tributària.

Novetats fiscals que afectaran la declaració de 2024

La campanya de la Renda 2024 incorpora algunes modificacions normatives que els contribuents han de tenir en compte. Entre les més rellevants es troben els canvis en la tributació de determinats productes d’estalvi, les variacions en els límits d’aportació a plans de pensions i les modificacions en algunes deduccions autonòmiques.

Així mateix, convé recordar que aquest any es mantenen les reduccions en els rendiments del treball i d’activitats econòmiques per a rendes baixes i mitjanes, una mesura destinada a mitigar els efectes de la inflació en els contribuents amb menors ingressos.

Per als professionals autònoms i petits empresaris, resulta especialment important revisar la informació relativa a les seues activitats econòmiques, ja que en ocasions les dades que disposa l’Agència Tributària poden ser parcials i requerir complements o modificacions substancials.