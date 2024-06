Nova telenovel·la d’època de Neslihan Atagül ('Kara Sevda') on serà la jove russa Vera Gregov

L’inici del 2024 ha implicat una sèrie d’èxits per a Neslihan Atagül, l’aclamada actriu que es va guanyar el cor del públic amb el seu paper en la famosa sèrie "Kara Sevda". Atagül no ha deixat de rebre propostes de diverses productores de cine i televisió, totes ansioses per comptar amb el seu talent en projectes el rodatge dels quals està a punt de començar.

Entre les nombroses ofertes que Neslihan Atagül tenia sobre la taula, ha decidit apostar per una nova sèrie de televisió titulada “İşgal Günlerinde Aşk” (L’amor en els dies de l’ocupació). Aquesta ficció d’època, produïda per Ai Yapim, s’ambienta el turbulent any de 1918. La sèrie, actualment en fase de preproducció, compta amb un guió escrit per Yılmaz Şahin, reconegut pel seu treball en sèries inoblidables com "Muhteşem Yüzyıl".

Neslihan Atagül.Pinterest

En “İşgal Günlerinde Aşk”, Neslihan Atagül interpretarà Vera Gregov, una jove russa la vida de la qual s’entrellaça amb la d’Ekrem Baydar, un membre d’una organització secreta a qui Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquia, ha confiat una missió crucial durant l’ocupació d’Istanbul en la Guerra d’Independència turca. Aquest paper promet ser una nova fita en la carrera d’Atagül, destacant la seua habilitat per donar vida a personatges complexos i emotius.

Amb aquest nou projecte, Neslihan Atagül continua consolidant la seua trajectòria com una de les actrius més destacades de Turquia. La seua carrera ha transcendit fronteres, conquerint audiències a Amèrica Llatina i Europa, regions on els melodrames turcs s’han convertit en un fenomen cultural. El seu rostre és àmpliament reconegut gràcies a la seua participació en sèries com "Kara Sevda" (Amor Etern) i "La Filla de l’Ambaixador", la qual està sent retransmesa a Espanya a través del canal Nova de Atresmedia. Amb tan sols 32 anys, Atagül s’ha establert com una de les figures més prominents de la pantalla turca.

Neslihan AtagülIMDB.

Des de primerenca edat, Neslihan Atagül va mostrar una clara determinació per convertir-se en actriu. Als vuit anys, va decidir seguir aquesta carrera i, als 13, ja començava a veure els seus somnis fets realitat gràcies al seu infrangible esforç i talent. La seua trajectòria és un testimoni de la passió i dedicació que ha posat en cada un dels seus projectes, la qual cosa li ha permès obrir-se camí en la indústria de l’entreteniment a nivell global.

Avui dia, Neslihan Atagül és un referent indiscutible en els drames turcs, guanyant-se un lloc especial al cor dels espectadors des dels Estats Units fins l’Orient Mitjà, i des d’Amèrica Llatina fins Àfrica. Amb cada nou paper, l’actriu no només mostra la seua versatilitat, sinó que també reforça la seua posició com una de les estrelles més estimades i admirades del panorama televisiu internacional.