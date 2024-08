Can Yaman sorpren amb nous projectes: 'El Turc' i 'Sandokan' estan llestos per estrenar

Els nous projectes de Can Yaman han generat una gran expectació entre els seus seguidors. No només esperen amb ànsies l’estrena de "Sandokan," el rodatge del qual a Calàbria ja ha finalitzat i aviat continuarà en Reunió (França), sinó també l’arribada de "El Turc." Aquesta sèrie de ficció en anglès podria ser més a prop del que es pensa, podria estrenar-se després de la temporada estival?

L’equip de comunicació de "El Turc" ja ha activat els seus perfils oficials a Twitter i Instagram. Tot i que encara no hi ha publicacions, els fans de Can Yaman esperen que aviat comencin a compartir novetats, com la data de llançament oficial i la plataforma en la qual s’emetrà. Després de la retirada de Disney+, Ay Yapim ha ofert la sèrie a diverses empreses. Qui s’haurà emportat aquesta cobejada producció?

"El Turc" està basada en la novel·la homònima d’Orhan Yeniaras i narra la història de Balaban Agha, un soldat otomà ferit durant el segon setge de Viena el 1683. Després de ser rescatat pels vilatans de Moana, al nord d’Itàlia, Balaban Agha s’instal·la al lloc i lidera un aixecament camperol contra els senyors locals. Conegut com "El Turc," Belaven Agha es va convertir en una figura llegendària per les seues batalles i gestes.

Can Yaman.MPONT

"Aquesta és una història real que poca gent coneix," explica Kerem Çatay, director general d’Ai Yapim. "Hi ha un poble al nord que encara, a l’agost, celebra la setmana turca en honor a aquest soldat que els va alliberar de l’esclavitud," afegeix. Can Yaman va passar sis mesos a Budapest preparant-se per a aquest gran projecte, entrenant amb espases, muntant a cavall i actuant en anglès. El rodatge va finalitzar el febrer de 2023 i l’audiència està ansiosa per veure Yaman al seu primer paper històric.