Megan Montaner confirma la quarta temporada de La Caza: "Allà vaig, Sarita"

La popular sèrie La Caza tornarà amb una quarta temporada, tal com ho ha confirmat l’actriu protagonista, Megan Montaner. A través del seu compte d’Instagram, l’actriu va compartir una imatge en la qual se la veu en un tren sostenint un dels guions dels pròxims episodis, amb el missatge: "Allà vaig, Sarita". Aquesta publicació també va revelar el nom de la nova temporada: Irati, el que suggereix que la trama tindrà lloc a la Selva d’Irati, un impressionant paratge natural a Navarra.

L’anunci arriba més d’un any després del tancament de la tercera temporada de la sèrie, que es va emetre l’abril de 2023 en La 1 de TVE. Aquest final semblava tancar un cicle en la vida de Sara, el personatge interpretat per Montaner, qui, després de tornar a Monteperdido per honrar el que el seu company Víctor (interpretat per Alain Hernández) hauria desitjat per a ella — "viure" —, continua enfrontant-se als seus dimonis interns, encara que ha après a suportar-los.

La tercera temporada va acabar de manera que podia interpretar-se com un tancament definitiu, però alhora deixava la porta oberta per a més històries. Agustín Martínez, un dels creadors de la sèrie, havia comentat: "Si la sèrie acaba aquí, estaré satisfet amb el tancament que tenim, però si en fem una quarta, tenim material per estirar". Ara, la confirmació d’Irati arriba com una grata sorpresa per als seguidors de la sèrie.

En el temps que ha passat des de l’última temporada, La Caza ha vist nàixer la seua versió francesa, la qual cosa subratlla l’èxit d’aquesta producció creada per DLO Produccions i part del grup Banijay. Amb el retorn de Sara a les pantalles, els fans esperen amb ànsies descobrir què nous desafiaments i misteris li oferiran en aquesta nova temporada, que promet continuar captivant l’audiència.