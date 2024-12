Lalachus tanca l’any amb campanes... de casament!

Lalachus passa un moment ple d’emocions en el personal i el professional. La humorista acaba d’anunciar el seu tan esperat casament, una notícia que ha alegrat els seus seguidors. A més, afronta grans projectes, com presentar les Campanades en La 1 al costat de David Broncano, el seu paper en La vida breu i el seu èxit en La Revuelta, un programa que l’ha consolidat com una figura clau de l’humor.

Després de diversos contratemps, Lalachus va confirmar que aquest any per fi es casarà amb Manu, la seua parella des de fa anys. En una entrevista, va assegurar: "Estic en un bon moment i molt il·lusionada". La demanada va tenir lloc el 2022, però fins ara no havien pogut fer el pas. Durant el procés, Manu va demostrar ser el seu gran suport, sobretot en els moments més complicats, com la malaltia del seu pare. Això va convèncer Lalachus que havia trobat l’home adequat.

La humorista, coneguda per la seua espontaneïtat, també va recordar com la seua relació va començar amb una anècdota inoblidable. "En una de les nostres primeres cites, em vaig ajupir i se’m va escapar un tros de pet impressionant. Ell, sense dubtar-ho, se’n va tirar un altre. Va ser en aquell moment quan vaig saber que era l’home indicat", va explicar amb humor en el pódcast Dos mindundis.

Lalachus

El compromís també va estar carregat de rialles. En un luxós hotel, Manu va intentar crear l’ambient ideal per a la proposta. Tanmateix, va acabar caient d’una hamaca i lesionant-se el còccix, just abans de fer la gran pregunta. Malgrat l’incident, la nit va acabar sent inoblidable, i ara el casament està a la cantonada.

Lalachus i David Broncano-RTVE

Aquest 2024, Lalachus farà un gran salt en la seua carrera en presentar les Campanades de La 1. Compartirà aquesta experiència amb David Broncano, amb qui treballa a La Revuelta. "Broncano és com es veu en televisió, tot flueix amb ell. No hi ha diferència entre el company i el cap", va explicar. Aquest programa ha ampliat el seu públic, fins i tot entre persones grans, gràcies al seu estil fresc i proper.

Amb un casament ple d’il·lusió i nous reptes professionals, Lalachus continua demostrant per què és una de les humoristes més estimades del moment. La seua autenticitat i la seua capacitat per connectar amb el públic fan que cada pas que fa estigui carregat d’èxit.