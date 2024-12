Andreu Buenafuente tanca el 2024 amb sàtires a Pablo Motos, Iker Jiménez i Juan Carlos I

Andreu Buenafuente va acomiadar el 2024 amb el seu tercer monòleg consecutiu a la plataforma de streaming 3Cat, ple de sarcasme i agudes crítiques. En aquest especial, el presentador no va dubtar a repassar els esdeveniments més significatius de l’any, amb el seu característic humor negre, fent comentaris sobre figures públiques com Carlos Mazón, el rei emèrit Juan Carlos I, i altres personalitats mediàtiques, com Iker Jiménez i Pablo Motos.

El Teatre Victòria va ser el lloc triat per Buenafuente per a aquest monòleg, en el qual va estar acompanyat d’Eduard Fernández, Berto Romero i Silvia Abril. Junts van protagonitzar una paròdia sobre Juan Carlos I i Bárbara Rey que va resultar del més divertida. En una de les escenes més recordades, Buenafuente, fidel al seu estil, va pronunciar una de les seues cèlebres frases: "No és cert, àngel d’amor, que en aquesta apartada vora més pura la meua fortuna brilla i es defrauda millor?". L’abril, sense perdre les maneres, va respondre: "En el nom del pare, del fill i del Ángel Crist... No et facis més el llest".

Com era d’esperar-se, el monòleg no va deixar de banda temes d’actualitat. La tragèdia de la Dana a València va ser un dels punts destacats, on Buenafuente va dedicar diverses crítiques a Carlos Mazón, que, segons el presentador, havia donat "versions contradictòries sobre on era i amb qui dinava". Aquesta situació va generar confusió entre els valencians, que van arribar a pensar que Mazón havia menjat amb ell.

Andreu Buenafuente i Silvia Abril en la seua paròdia de Juan Carlos I i Bárbara Rey

Del presentador també es va burlar de com alguns influencers semblaven més interessats en aparèixer en xarxes socials que en ajudar. "Alguns ni necessitaven pales, perquè, com els collons els arribaven a terra, en caminar apartaven el fang", va ironitzar.

En una de les seues intervencions més afilades, Buenafuente va criticar durament la falta de rigor en els mitjans de comunicació. Adreçant-se a Iker Jiménez, va comentar sobre la tendència a difondre informació sense verificar-la, una cosa que, segons ell, no ocorre en altres camps. "Ara qualsevol pot fer periodisme sense tenir confirmació ni informació", va assenyalar. I per rematar, va llançar: "Tu t’informes bé o mires a Iker Jiménez?" referint-se als temes paranormals que solen tractar en el seu programa.

Finalment, el presentador també va dedicar unes paraules a la polèmica de les males pràctiques d’El Hormiguero cap als seus convidats. "M’agrada fer aquest monòleg sense convidats, així m’estalvio que me’ls robi Pablo Motos", va fer broma, i va agregar amb ironia: "Tampoc no em convida mai" al seu programa.