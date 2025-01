Paula Gallego: "Totes les actrius amb qui he treballat m’han aportat una cosa meravellosa"

Paula, actriu gallega de vint anys, s’ha guanyat un lloc a la pantalla gràcies al seu paper com Álex en la tercera temporada de Mascles Alfa (Netflix). En la seua vida personal i professional, demostra una maduresa impressionant. Adora Anya Taylor Joy i somia rodar un projecte a Galícia, la seua terra natal. A les noves generacions d’actrius, els recomana ser autèntiques i aprofitar totes les oportunitats gaudint del procés.

Malgrat ser la més rebel del clan Alcántara a Cuéntame, Paula mai no ha permès que se l’encaselli. Sempre ha apostat per rols que la desafien i la fan créixer com a actriu. En Vis a Vis i Amar és per sempre va coincidir amb figures de renom com Najwa Nimri i Itziar Miranda. Per a Paula, treballar amb actrius com elles ha estat un aprenentatge constant. “Najwa és pur foc”, comenta, mentre que Ana Duato li inspira tendresa i María Hervás li transmet pau. De Maggie Civantos valora la seua “emoció”, d’Itziar Miranda la seua “saviesa” i de Kira Miró, l’energia. “Totes m’han aportat una cosa meravellosa", expressa amb gratitud.

Mascles Alfa

Malgrat ser jove, Paula ja ha recorregut un llarg camí. Va nàixer a Galícia, va créixer a Múrcia i, en mudar-se a Madrid, es va submergir en el món de l’actuació. El seu gran somni és poder gravar una pel·lícula a Galícia, una meta que continua perseguint mentre es manté ferm en la seua carrera. “L’actuació m’ha donat moltes alegries, vull seguir en això”, afirma.

La seua visió sobre el feminisme i la societat actual és madura. Malgrat estudiar Criminologia a distància, Paula no deixa de sorprendre amb la seua passió per la feina i la seua sinceritat. En Mascles Alfa, el seu personatge d’Álex és enèrgic i ple de personalitat. “Les dos som molt enèrgiques i, excepte aquesta temporada, tenim les coses molt clares”, comenta sobre les similituds amb Álex.

Mascles Alfa

En la nova temporada, Álex experimenta un canvi. “Ara que ha complert 18 anys, tindrà dubtes. Descobrirà nous estímuls i formes de relacionar-se”, explica l’actriu. Aquesta evolució del seu personatge mostra una nova etapa en la seua vida, a punt d’ingressar la universitat.

Sobre el romanç amb un home gran que Álex protagonitza, Paula és clara: “Mai no diguis mai, però no crec. Al final hi ha molta diferència d’edat, encara que ara això està molt de moda”. I és que, encara que el tema pugui ser polèmic, la sèrie el tracta amb humor, una cosa que Paula valora. “Des del punt de vista de la comèdia, cala millor en l’espectador. Fas que reflexionin sense que se n’adonin”, afirma.

Paula Gallego

La seua experiència amb els Cavaller, creadors de la sèrie, ha estat increïble. “Són uns genis. Tot el que fan es converteix en or”, diu sobre ells. La col·laboració en equip ha estat clau per a ella. “Quan arribes al set, és com ser a casa”, assegura.

Una anècdota divertida del rodatge involucra Gorka. “Sempre és molt graciós. En una seqüència, fa un bailecito i va ser tremend. Cayetana i jo no podíem parar de riure”, recorda entre rialles.

Quant als canvis que veurem en aquesta temporada, destaca Luz, el personatge de Kira Miró. “Aquesta temporada és molt valent, es dona el seu espai i decideix allunyar-se del que no li beneficia”, assenyala Paula.

Finalment, parla amb afecte sobre el seu retrobament amb Paloma Bloyd, amb qui va treballar a Cuéntame com va passar. “Va ser meravellós tornar a treballar amb ella. Encara que ja no tenim tant contacte, continuem parlant per xarxes”, compte Paula amb un somriure.

El canvi d’una sèrie diària a una sèrie de streaming ha estat una experiència diferent per a ella. “És un ritme diferent. En les sèries diàries tens poc temps per preparar-lo, i en el streaming hi ha un horari més fix, però es graven moltes seqüències al dia”. Malgrat les diferències, Paula assegura que va ser “una experiència molt maca i tot molt intens”.