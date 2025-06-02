ENCUESTA | ¿Cree que el MNAC tiene que acatar la sentencia de las pinturas murales de Sijena?

Publicado por SEGRE Creado: Actualizado:

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condenaba al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a entregar a Villanueva de Sijena (Huesca) las pinturas murales de la sala capitular del monasterio. Los magistrados consideran que el MNAC nunca ha sido propietario de las pinturas, sino que sólo las tenía en depósito, y, por lo tanto, el caso no ha prescrito. El MNAC, por su parte, ha insistido en la alerta que arrancar las pinturas murales de su actual ubicación y trasladarlas al monasterio originario podría estropearlas gravemente.