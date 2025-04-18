Lleida es también cuna de talento futbolístico que, a pesar de pasar a menudo desapercibido, ha exportado jugadores en las principales ligas del continente y más allá. Según el portal especializado Transfermarkt varios futbolistas nacidos en las comarcas de Lleida desarrollan actualmente sus carreras profesionales en equipos de todo el mundo, configurando una diáspora deportiva que merece ser reconocida.

Al frente de esta generación dorada encontramos Sergej Milinković-Savić, nacido en Lleida el 27 de febrero de 1995 y actualmente en las filas del Al-Hilal saudí. El mediocampista, con doble nacionalidad serbia y española, es sin duda el más cotizado de los leridanos con un valor de mercado que se sube hasta los 20 millones de euros. Internacional absoluto con Serbia en 54 ocasiones, Milinković-Savić creció en Belgrado, pero sus raíces leridanas siguen siendo un vínculo con la ciudad donde nació.

Talentos consolidados a las grandes ligas europeas

Entre los futbolistas más destacados de origen leridano encontramos a Aleix Febas , actualmente al Elche CF y valorado en 2,2 millones de euros. Formado a las categorías inferiores del Real Madrid, este mediocampista de 29 años ha desarrollado una sólida carrera al fútbol profesional después de pasar por clubs como el Real Zaragoza o el Mallorca.

Otro nombre a destacar es el de Pere Milla , extremo izquierdo de 32 años que defiende ahora los colores del RCD Espanyol. Con un valor de mercado de 1,5 millones de euros, Milla se ha ganado un lugar al fútbol profesional después de un largo recurrido que lo llevó por equipos de categorías inferiores antes de establecerse a Primera División.

La conexión leridana con Suiza es especialmente significativa. Jordi Quintillà , pívot de 31 años valorado en 500.000 euros, se ha convertido en uno en lo referente al FC St. Gallen. Su hermano Xavi Quintillà , lateral izquierdo de 28 años, juega actualmente al APOEL FC de Chipre después de haber pasado por el Villarreal y varios equipos ingleses.

Jóvenes promesas en plena progresión

La nueva hornada de talento leridano está encabezada por Omar Janneh , un delantero centro de sólo 18 años que forma parte del Atlético de Madrid B. Con doble nacionalidad española y gambiana, su valor de mercado ya llega a los 500.000 euros, lo que evidencia el potencial de este joven nacido en Lleida en el 2006.

Otro caso interesante es el de Bojan Radulović, delantero de 25 años que juega actualmente al Fortuna Sittard neerlandés. Con doble nacionalidad serbia y española, este atacante de 1,92 metros de altura está valorado en 1 millón de euros y representa una nueva generación de talentos formados entre varias culturas futbolísticas.

Hay que destacar también la presencia de jóvenes talentos como Cristian Perea , pívot de 19 años al Real Madrid C, o Gerard Mullol, joven prometida de sólo 14 años que forma parte del FC Barcelona Cadet A. Los dos ejemplarizan cómo los dos gigantes del fútbol español también han puesto los ojos en el plantel leridano.

Tradición futbolística en las Tierras de Ponent

El caso de los hermanos Velilles es particularmente interesante. Aarón Velilles, de 19 años, juega al Bolonya Primavera, mientras que su hermano Luis Velilles, de 15 años, forma parte del plantel del Real Betis. Ambos, con doble nacionalidad marroquí y española, representan una nueva generación de talento leridano que empieza a destacar en equipos de formación de élite.

Los representantes locales también tienen su peso específico. Adrià Gené, mediapunta de 25 años, y Óscar Rubio, lateral derecho de 40 años, defienden los colores del Lleida CF, manteniendo viva la llama del talento autóctono en el club de la ciudad.

Proyección internacional del talento leridano

Uno de los casos más peculiares es el de Jesús Imaz , mediocampista ofensivo de 34 años que desarrolla su carrera en el Jagiellonia Białystok polaco. Valorado en medio millón de euros, Imaz se ha convertido en uno en lo referente al fútbol de aquel país, demostrando que el talento leridano puede triunfar atas menos mediáticas pero altamente competitivas.

También hay que destacar Joanet López , extremo derecho de 26 años con doble nacionalidad española y de Guinea Ecuatorial. Internacional con la selección africana en 10 ocasiones, actualmente juega al CE Atlètic Lleida 2019, pero su experiencia internacional enriquece el legado futbolístico leridano.

El caso de Marc Cardona , delantero centro de 29 años en el UD Las Palmas, ejemplariza el camino de un jugador leridano que ha conseguido consolidarse a la primera división española después de pasar por equipos como el FC Barcelona B o el Éibar. Con un valor de mercado de 900.000 euros, representa el éxito de un futbolista formado en las tierras de Ponente.

Referencias y legado del fútbol leridano

Este fenómeno de jugadores nacidos en Lleida que han hecho carrera al fútbol profesional se extiende también a Andorra, con casos como Adrià Cosialls en el Atlético Club de Escaldes y Adrià Gallego en el Inter Club de Escaldes, evidenciando los fuertes vínculos futbolísticos entre las comarcas leridanas y el Principado.