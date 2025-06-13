El fundador de Movetia destaca que "competir en precio es fácil, competir en calidad es difícil"

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El fundador de Movetia, Jordi Termes, ha destacado que "competir en precio es fácil, competir en calidad es difícil", en referencia a las empresas de nueva creación que deben enfrentarse a compañías grandes consolidadas. Lo ha dicho este viernes en una conferencia realizada en la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en La Seu d'Urgell desde este jueves. Termes ha subrayado que las empresas de creación reciente deben saber aprovechar sus fortalezas para poder ganar a la hora de lograr nuevos proyectos y clientes. Ha explicado que el modelo de éxito de las empresas se basa en tres grandes puntos: el modelo de innovación, el equipo y los clientes.

Sobre la plantilla, ha señalado que "no se pueden hacer grandes cosas sin un buen equipo", y ha señalado que en las relaciones a largo plazo con los clientes, tanto personales como profesionales, los momentos en los que hay equivocaciones son clave. Termes ha repasado la historia de Movetia, desde su fundación en diciembre de 2011 hasta la venta de la empresa a Vass en mayo de 2022. Ha explicado que esta venta se dio por "la gran responsabilidad" con los clientes y empleados y que debía garantizar el crecimiento que la empresa necesitaba.

Bizum

Termes ha descartado que se le pueda considerar el creador de la aplicación Bizum –como se publicó en algunos medios en 2024–: "No soy el creador, nosotros trabajamos por proyectos. A quien hay que dar las gracias a las entidades financieras. Si no quieren que exista, Bizum no hubiera existido". Ha destacado que Movetia también creó la primera aplicación que permitía el pago a través de los teléfonos móviles en España y fue la primera empresas catalana en desarrollar proyectos de movilidad en el sector del automóvil.

Candidatura al Barça

Por otro lado, y sobre su futura candidatura a la presidencia del FC Barcelona, ha dicho que los empresarios deberían hacer una reflexión para ser los siguientes en gestionar el club y hacerlo "mejor que ahora. Se debe gestionar como una empresa seria".