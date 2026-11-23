Qué nos van a decir a nosotros, los de Lleida, de las cosas del salir. ¡Que somos pioneros! Que el BigBen de Mollerussa —abstenerse comentarios ofendidos de Golmés— fue el gran templo de la noche de Catalunya. Que nada superó nunca el chorrazo sin nombre de la Wonder, ni lo divertido que fue mojarse en la Waikiki, ni la experiencia de viajar al lejano oeste hacia Altorricón y su Imperia, o descubrir nuevos territorios en Fraga y su Florida 135. Luego, que si Larida, Gurugú, el Cotton, o el Excés. Tenemos Cum Laude en nocturnidad y bailoteo.

Pues resulta que en las elecciones Generales pasadas, las del 23J de 2023, Ávila y Salamanca sobresalieron informativamente por temas relacionados con la fiesta. Primero, vayamos a Ávila. En una mesa de Arenas de Pedro hubo un vocal al que la noche de reflexión se le hizo muy larga, tan larga que el día de las elecciones no pudo presentarse por no estar en condiciones. Vamos, que se pasó la noche de farra. Su puesto lo ocupó el sustituto.

En Santa María de Tormes, población salmantina, la jornada de reflexión coincidió con las fiestas del pueblo. Por la mañana la presidenta de la mesa alegó problemas de gastroenteritis. Y claro está, los sustitutos, que debieron prever que mucha casualidad sería que les tocase, salieron de fiesta. Llegaron a la hora fijada con claros síntomas de embriaguez y tuvieron que quedarse a pasar la jornada electoral con el calvario de la resaca en una mesa marcando rayas en una hoja con nombres y apellidos.

Si eres bueno para salir, eres bueno para aguantar una jornada electoral.