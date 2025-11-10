La vergonzosa desprotección de una niña

Creado: Actualizado:

Un conjunto de despropósitos incomprensibles han dejado sin protección a la niña de 14 años que fue hallada mendigando en un supermercado de Les Borges. La decisión del juez de Tudela, en Navarra, que ha archivado la causa contra los padres de la pequeña, como avanzó ayer este diario, porque la niña ha dicho que no la han obligado a casarse es desconcertante.

En primer lugar, porque los propios padres explicaron a la Guardia Civil y a servicios sociales de Navarra que habían vendido a la niña a una familia de Mollerussa, y en segundo lugar porque la decisión de no continuar la causa contra los progenitores por falta de pruebas no puede ir acompañada, como ha ocurrido, del levantamiento de todas las medidas de protección de la pequeña, que estaba a cargo de los servicios sociales catalanes en un centro de Almacelles.

Ahora la niña ya no está en este centro, ni tampoco en Mollerussa, sino que habría vuelto con los padres navarros que explicaron que la habían vendido por 5.000 euros y 5 botellas de whisky después de partir de un precio inicial de 10.000 euros que se quedó a la mitad tras un proceso de regateo, para citar algunos vergonzosos detalles. Pero es que hay más: el juzgado de Instrucción 3 de Lleida, que tenía abierta otra causa contra los vecinos de Mollerussa que compraron supuestamente a la niña, fijó medidas protectoras de alejamiento que el pasado viernes seguían vigentes porque no había notificado su inhibición ante el juzgado de Tudela, de tal forma que los Mossos tenían la obligación de seguir garantizando que la medida de protección, que ya parecía a esas alturas completamente inútil, se cumpliera.

El desaguisado es incalificable. Estamos hablando de una niña que fue vista por un vecino de Les Borges mendigando en un supermercado. El hombre le dio alimentos y vio cómo la niña entraba al súper e intentaba intercambiarlos por dinero. El vecino de Les Borges, lleno de sentido común y de espíritu humanitario, denunció la situación y se desencadenaron las detenciones. ¿Sería demasiado pedir que el juzgado de Tudela que ha dejado desprotegida a la niña tuviera el mismo sentido común y el mismo espíritu humanitario que este vecino de Les Borges?

El solo hecho de plantear esta pregunta pone los pelos de punta. Esta niña no está escolarizada y, tras estar 10 meses desaparecida, fue encontrada pidiendo caridad, algo que es delictivo cuando lo hacen menores a instancias de adultos. Ella ha dicho que nadie la ha forzado a hacer nada, pero es evidente que los casos de matrimonios forzados y ventas de menores, al tratarse de actividades delictivas, se producen siempre en entornos que lo niegan. En este caso había incluso declaraciones de los padres que explicaron con toda naturalidad la venta ilegal. Que la niña vuelva a estar con estos padres por orden judicial produce, como mínimo, estupor.