Endesa desconnecta de la xarxa 16 plantacions de marihuana a Catalunya cada setmana fins al juny

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

La filial de xarxes d’Endesa, e-Distribución, ha desconnectat de la xarxa elèctrica una mitjana de 16 plantacions de marihuana cada setmana a Catalunya fins al juny, sumant un total de 425 desconnexions, segons informa la companyia en un comunicat.

Magnitud del problema i riscos

Endesa ha destacat que aquestes xifres evidencien la magnitud d’un problema persistent que pot posar en perill la seguretat dels veïns i la qualitat del subministrament elèctric. L’empresa subratlla que les connexions il·legals d’aquestes plantacions sobrecarreguen la xarxa, activant les proteccions dels centres de transformació i potencialment causant incendis en línies subterrànies i centres de transformació.

Augment de frau elèctric

Durant els primers sis mesos de l’any, Endesa va detectar 11.170 casos de frau elèctric a Catalunya, la qual cosa representa un increment del 30% interanual. El 42% de l’energia defraudada a Catalunya va estar associada a plantacions de marihuana, amb un equivalent a 94,5 milions de KWh.

Impacte nacional

La companyia ha explicat que les connexions il·legals vinculades a aquestes plantacions a Catalunya representen el 60% de les que es registren en tot l’estat. Aquesta dada ressalta la gravetat del problema a la regió i la necessitat de mesures contundents per combatre'l.

Endesa continua treballant per desconnectar les plantacions de marihuana il·legals i reduir el frau elèctric, buscant assegurar la qualitat i seguretat del subministrament elèctric per a tots els ciutadans. L’empresa insta a la col·laboració de les autoritats i la comunitat per enfrontar aquest desafiament i garantir un servei elèctric fiable i segur.