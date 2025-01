L'acadèmia LM Idiomes de Lleida va deixar ‘penjats’ uns 500 alumnes de totes les edats

Publicat per Marc Carbonell Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El divendres passat, 3 de gener, l'acadèmia LM Idiomes de Lleida va anunciar per sorpresa i mitjançant un missatge de WhatsApp als seus al voltant de 500 alumnes de totes les edats el seu tancament imminent i definitiu . El comunicat al·legava "raons de salut i econòmiques" per no reprendre les classes després de les vacances de Nadal com estava previst.

La notícia va generar una gran indignació i preocupació entre les famílies afectades i els més de 35 extreballadors, que es van quedar sense feina d'un dia per l'altre i sense cobrar l'última nòmina ni la bonificació per vacances. Fonts de l'empresa apunten que els empleats hauran d'esperar al concurs de creditors o recórrer al Fons de Garantia Social (Fogasa) per intentar percebre els imports pendents.

Un deute acumulat de més de 435.000 euros

Segons explica l'advocat de LM Idiomes, Jaume Moll, el tancament sobtat es va deure al fet que "els ingressos recurrents dels alumnes no eren suficients per fer front a les despeses del passiu financer". L'empresa hauria assolit un deute de més de 435.000 euros , xifra que es corroborarà quan presenti el concurs de creditors aquesta mateixa setmana.

Moll afegeix que "per evitar que s'incrementés el deute, es va decidir –potser d'una manera una mica dràstica– no incrementar més el cost salarial i rescindir els contractes laborals el dia 31 de desembre". Almenys 23 dels últims empleats preveuen posar una demanda contra l'empresa en els propers dies.

Alternatives per als alumnes afectats

Davant aquesta situació, LM Idiomes va recomanar als seus alumnes acudir a altres acadèmies de la ciutat, com Mister English o English Study Center, que segons van informar els ofereixen la matrícula gratuïta i descomptes en materials. El director d'una d'aquestes acadèmies va afirmar que ja han absorbit a més de 30 exalumnes de LM.

No obstant això, moltes famílies es mostren escèptiques i preocupades per la continuïtat de la formació dels seus fills. "Estem a meitat de curs i no sabem si trobarem plaça en altres centres o si podran adaptar-se als nous professors i companys", explica la mare d'una alumna adolescent.

Possibles irregularitats en la gestió

A més del tancament inesperat, alguns exalumnes han denunciat que se'ls ha continuat cobrant la quota del mes de gener malgrat que l'acadèmia ja havia tancat les seves portes. Segons l'advocat Moll, es tracta de casos "puntuals i molt esporàdics" deguts a "incidències" amb els bancs a l'hora de parar els càrrecs automàtics. Assegura que les persones afectades poden retornar el rebut sense problemes.

No obstant això, aquests fets, units a la gran quantitat de deute acumulat, han despertat sospites sobre la gestió de l'acadèmia en els últims temps. Alguns exempleats apunten a una possible "mala praxis" i "falta de transparència" per part de la direcció, extrems que hauran de ser investigats en el procés concursal.