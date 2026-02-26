Antoni Siurana, exalcalde de Lleida, defiende Armada y cuestiona que fuera el cerebro del 23-F: "Fue propio de Torrente"

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Antoni Siurana, exalcalde socialista de Lleida, ha explicado este jueves en RAC1 que no cree que el general Alfonso Armada fuera el cerebro del golpe de estado del 23-F. Les declaraciones llegan después de que el gobierno español desclasificara un centenar de documentos sobre el intento de golpe, entre los cuales se menciona hasta tres veces una comida en casa de Siurana con Armada, celebrado el 22 de octubre de 1980, sólo cuatro meses antes de los hechos.

El encuentro reunió en Lleida al general Alfonso Armada, Joan Raventós, líder del PSC, y el diputado del PSOE Enrique Múgica. Según ha explicado Siurana en El mundo a RAC1, fueron Raventós y Múgica quien pidieron conocer al general, y solicitaron que la reunión fuera discreta, motivo por el cual se celebró en el domicilio particular del entonces alcalde. "Habría sido muy diferente si Hubiera Sido Armada a quien nos pidiera entrevistarnos", ha afirmado.

Durante el encuentro, hablaron del déficit de equipamiento y modernización del ejército español. "Franco engañó al ejército y lo arruinó económicamente", ha sentenciado Siurana. También trataron la posibilidad de comprar mulas para la división del Urgell, tal como ya reconoció el propio Armada en una entrevista en el 2011.

La percepción sobre el rol de Armada

Siurana ha rechazado que Alfonso Armada fuera el cerebro de la operación del 23 de febrero de 1981. "No me creo que Armada fuera el cerebro del golpe de estado", ha declarado categóricamente el exalcalde. Ha calificado los acontecimientos como "más de película de Torrente que de realidad" y ha añadido que "la escenificación es muy ridícula y absurda", a pesar de reconocer que se trata de un "golpe en el país horrible, de descrédito global y que rompe la sociedad".

El contexto de la comida en Lleida

El exalcalde ha descrito el encuentro como una comida cordial con discrepancias ideológicas evidentes. Percibió que la relación entre el general y el rey Juan Carlos I se había roto en aquel momento. Siurana ha insistido en que la iniciativa de la reunión partió de los representantes socialistas, interesados en conocer de primera mano la situación y el pensamiento de lo que había sido preceptor del monarca.

La muerte de Tejero y la desclasificación de documentos

Antonio Tejero, el teniente coronel que irrumpió en el Congreso el 23-F, murió este miércoles en su casa, en Alzira, en la Comunidad Valenciana, a los 93 años. Su muerte se produjo pocas horas después de que el gobierno español hiciera públicos los documentos desclasificados sobre el intento de golpe de estado. Tejero, franquista declarado, nunca se disculpó ni arrepentirse por los hechos del 23 de febrero de 1981, cuando entró en el hemiciclo con un pelotón de guardias civiles mientras se votaba la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo.

La operación involucró también al general Jaime Milans del Bosch, responsable de desplegar los tanques en las calles de Valencia, completando así el triunvirato que protagonizó uno de los episodios más oscuros de la democracia española.