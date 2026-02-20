TRIBUNALS
La presumpta macroestafa de l’agència Ilertravel arriba al jutjat
Les set parelles de Torregrossa que es van quedar sense un creuer per Cap d’Any ratifiquen la denúncia al Canyeret. Desenes de víctimes a tot Espanya
La suposada macroestafa de l’agència de viatges Ilertravel, que ha deixat desenes de persones sense vacances malgrat que havien abonat els viatges, en un cas que va destapar SEGRE, ja ha arribat als tribunals. Les set parelles de Torregrossa que a finals de desembre van interposar la primera denúncia davant dels Mossos d’Esquadra la van ratificar ahir davant de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Lleida Plaça 3 (antic jutjat d’Instrucció 3). Tots ho van fer al considerar que van ser víctimes d’una estafa per part d’E.P.T., que tenia la seu principal de l’agència a la capital del Segrià. Aquestes set parelles van interposar una denúncia el passat 27 davant dels Mossos acusant-lo d’haver-los estafat uns 21.000 euros d’un creuer pel Mediterrani per celebrar el Cap d’Any que partia aquell mateix dia del port de Barcelona. L’havien contractat al setembre i van abonar tot el viatge. L’amo de l’agència va deixar de contestar-los i quan no van poder embarcar van presentar la denúncia. Aquest diari va fer públic el cas el 30 de desembre. Aquell mateix dia, els Mossos van detenir E.P.T. després de presentar-se a la comissaria de la policia catalana a Mollerussa. Va quedar en llibertat amb càrrecs amb l’obligació de presentar-se davant del jutjat quan fos requerit. Aquell dia, l’investigat va assegurar a aquest diari que “tot ha estat a causa d’un problema tècnic de tresoreria i estic responent als clients per tornar-los els diners”. Paral·lelament, van sortir a la llum altres afectats, provocant un degoteig de denúncies (vegeu el desglossament), amb víctimes en tot l’Estat. A les comarques de Lleida, diverses persones no van poder fer un viatge a Egipte el setembre passat, en el que era el primer vol des de l’aeroport d’Alguaire al continent africà. Tots els afectats expliquen una mateixa manera de procedir de l’investigat. Després d’abonar-li el viatge (vols i estada, entre d’altres), no els enviava la documentació i deixava de contestar-los.
Vuit denúncies davant dels Mossos i altres casos a l’Estat
Els Mossos d’Esquadra acumulen un total de vuit denúncies contra E.P.T. per diferents casos amb desenes d’afectats. Les dos últimes es van presentar a Tàrrega i a Esplugues de Llobregat, segons va informar ahir un portaveu policial. N’hi ha altres de presentades a Tàrrega, les Borges o Barcelona. També s’han interposat davant d’altres cossos policials. Hi ha casos com el de sis persones de Madrid a les quals es deu 10.000 euros per un viatge al Japó i Tailàndia i que es van quedar a terra. També el d’una vintena de persones, la majoria de Cadis, que van contractar un viatge per a Nadal a Finlàndia i només van acabar tenint el vol d’anada. Van haver de demanar diners prestats per poder allotjar-se i pagar el viatge de tornada. Veïns de l’Urgell es van quedar sense els diners d’un viatge a Disneyland París.