Comercialment, per a Lleida és més rendible Andorra que els Estats Units

Els EUA resulten per a l’economia de Lleida un soci comercial de nivell similar, fins i tot una mica menys rendible, que Andorra, ja que el resultat positiu de la balança comercial d’aquest últim país supera lleugerament el del primer, segons indiquen les dades de l’Agència Tributària i les cambres de comerç.

L’economia lleidatana va tancar la balança comercial del 2024 amb els EUA amb un resultat positiu de 108,57 milions d’euros (vendes per 121,04 i compres per 12,56), unes xifres que se situen poc més de dos milions per sota del saldo de 110,78 que va deixar el comerç amb el país pirinenc, amb el qual l’exportació va sumar 111,58 milions i les importació, 698.024 euros.

Els resultats comercials de Lleida amb tots dos països queden lluny dels que representen el tràfic comercial amb els principals socis: França (267 milions de saldo positiu), Itàlia (229), Alemanya (158) i Portugal (134). Tampoc no arriben, malgrat que per poc, als del Regne Unit (113).

Les importacions dels EUA a Lleida, que van sumar l’any passat un valor de 12,56 milions d’euros en 8.890 operacions, van suposar el 0,6% de les compres internacionals de l’exercici després d’una caiguda del 35,2% davant dels 19,38 de l’anterior. Alhora, el volum de transaccions va augmentar un 37%, des de les 6.486 del 2023.

Aquest augment de més d’un terç en el nombre de transaccions simultani a una reducció percentualment similar en el valor apunta a un pes més gran dels consums de caràcter domèstic sobre els industrials. I comparteix alguns trets amb els moviments comercials que els particulars feien a finals del segle passat i començaments d’aquest amb el país pirinenc, centrats en els articles tecnològics d’ús quotidià. Sempre, clar, deixant immunes el tabac, el licor i els lactis.

Així, les tres partides de més valor, que sumen la quarta part del total de les importacions, són 1,11 M€ en 22 compres de fil de niló, 1,01 milions a 34 remeses d’articles d’ortopèdia i 90 adquisicions d’aparells per mesurar gasos i fluids, tipus manòmetres, per un altre milió.

Per grups, la partida de més quantia és la dels aparells de mesurament i òptica, el valor de la qual supera els tres milions d’euros i que inclou, a més dels aparells d’ortopèdia i els manòmetres, els estris per a cirurgians i dentistes (656.490 euros, 336 compres).

La segona partida, la consignada com maquinària tot i que hi predominen els electrodomèstics i que s’atansa al milió i mig d’euros, inclou 217 centrifugadores (156.640 euros), 35 tallagespa (102.790) i 59 ordinadors i lectors de dades (280.440) i es completa amb una dotzena de germinadores i incubadores per 546.660 €.

Un altre grup d’aparells entre els quals destaquen els telèfons (78 per 309.260 €), els micros i altaveus (37 per 203.250) i també els suports de reproducció (39 remeses per 32.020) engrosseixen l’ampli paquet d’articles d’ús personal que alguns comerços i particulars lleidatans van importar l’any passat dels EUA.

Cal veure com afecten el flux d’aquests articles les previsions d’encariment per la resposta aranzelària de la UE i per les restriccions en el subministrament de semiconductors als EUA per països com la Xina, Taiwan, Corea del Sud o l’Índia.

Finalment, amb l’elevat volum de làmines (593.070 euros a 19 remeses) i tubs (124.000 en 23) de plàstic i de plaques i varetes de metall (219.300 en 42), destaca l’alta demanda de peces d’automoció (241 enviaments per 133.280 €) davant les escasses compres de vehicles: 4 tractors per 662.650 i dos turismes per 85.270 euros.

La Xina llasta la relació comercial amb les 5 economies alternatives

Les relacions comercials de Lleida amb les cinc economies que emergeixen com a alternativa als EUA i el bloc de les quals es coneix amb l’acrònim de BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica) resulten clarament deficitàries en el seu conjunt, tot i que els vincles es poden classificar en tres blocs. La Xina genera un clar dèficit comercial que el 2024 va arribar als 135 milions d’euros, amb importacions per 166,1 i exportacions per 29,6. La balança resulta positiva tant amb Rússia (34 milions d’euros l’any passat) com amb el Brasil (57). I és lleugerament negativa amb Sud-àfrica (-0,75) i amb l’Índia (-1,7).