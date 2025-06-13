Joaquim Montsant, de Cesce, reivindica l’empresa familiar a Catalunya i insta a la col·laboració
Alerta des de la Trobada el Pirineu de reptes pendents, com el relleu generacional
El director territorial de Catalunya i les Balears de Cesce, Joaquim Montsant, ha reivindicat el rol de les empreses familiars a Catalunya i ha destacat que en el context geopolític i de revolució industrial actual "cal obrir una etapa de col·laboració". Ho ha dit aquest divendres a la Taula d’estratègies empresarials de la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra aquest dijous i divendres a La Seu d’Urgell.
En la seua intervenció, Montsant ha posat en relleu que les empreses familiars són el 90% del teixit empresarial de Catalunya, generen el 70% del treball privat al territori i representen el 60% del PIB català. "Tenen un rol molt important, amb una visió a llarg termini, arrelades al territori i són presents a tots els sectors, en alguns casos internacionalitzades", ha manifestat. Tanmateix, subratlla reptes com el relleu generacional i la col·laboració entre empreses, un dels motors d’aquesta nova edició de la Trobada.
Vèrtix
Durant la taula, el constructor immobiliari i president de Vèrtix, Felip Massot, ha repassat la trajectòria de la seua empresa i ha posat de relleu la importància de defensar els negocis familiars a Catalunya. "Som un país d’empresa familiar i cal animar els nostres fills a ser emprenedors. Nosaltres estem molt arrelats al país i la seua gent, és important voler l’espai on et trobes, la seua cultura, tradicions i llengua", ha remarcat. Així mateix, ha assenyalat que, malgrat que l’interès per accedir al funcionariat està creixent en els últims anys, "cal incentivar la creació d’empreses entre els joves".
Per la seua part, la seua filla i consellera delegada de Vèrtix, Elena Massot, ha valorat la importància de "comptar amb l’experiència de parents" per créixer i evitar errors en l’àmbit empresarial i ha explicat que en aquests moments estan afrontant com incorporar a la tercera generació en l’empresa.
Morillas Brand Consultants
A continuació, el president de l’agència de 'branding' Morillas Brand Consultants, Lluís Morillas, ha recordat el moment en què el seu pare, fundador de la companyia, va morir amb 50 anys i ell, als seus 24, va haver de liderar-la. "Quan sortia de classes, anava a ajudar-lo i per això vaig prendre la decisió d’assumir la direcció. Ara, estic molt orgullós que sigui el meu fill qui porta l’empresa", ha assenyalat. El seu fill i actual ceo de Morillas Brand Consultants, Marc Morillas, ha enaltit la tasca del seu avi i del seu pare al capdavant de l’empresa i ha especificat que actualment porta 14.000 projectes repartits pel món, amb l’esperança de "construir un pont de Catalunya al món des de la poesia visual".
