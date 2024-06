Dabiz Muñoz cancela el trasllat de DiverXO: "Una decisió difícil però necessària"

En un sorprenent gir, Dabiz Muñoz, guardonat com el millor cuiner del món per The Best Chef Awards, ha anunciat en el seu compte d’Instagram la cancel·lació del trasllat del seu restaurant DiverXO a la prestigiosa urbanització de La Finca en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Aquesta decisió, qualificada per Muñoz com difícil però necessària, arriba després de considerables esforços i inversions.

La seua esposa i sòcia empresarial, Cristina Pedroche, ha mostrat un ferm suport a Muñoz en aquesta decisió, malgrat els intensos esforços i la inversió realitzada fins ara. En el seu missatge de suport, Pedroche va expressar: "Estem junts també en això. T’estimo", demostrant la seua preocupació i suport incondicional

Abandonar un projecte en què s’han invertit mesos de treball i prop de 12 milions d’euros és una decisió àrdua. Muñoz s’ha vist obligat a renunciar a l’obertura del nou restaurant per protegir la resta del seu imperi gastronòmic. Cristina Pedroche ha emfatitzat que, encara que és difícil renunciar a somnis tan grans, de vegades és necessari prendre decisions complicades.

Cristina Pedroche i Daviz Muñoz

La notícia va ser comunicada per Muñoz a través de xarxes socials, acompanyat d’una imatge en blanc i negre de les icòniques papallones de DiverXO. Muñoz va explicar que la seua visió per a un nou DiverXO ha de ser "icònic, únic, trencador, oníric, transgressor i sense lligams, deslliuri creativament i sense límits, i sol així pot existir". Lluny de sentir-se derrotat, Muñoz va reafirmar el seu compromís de continuar buscant noves oportunitats per crear el millor restaurant del món.

Muñoz, de 44 anys, havia revelat l’ambiciós projecte el juliol de 2022, amb una inversió estimada entre 12 i 14 milions d’euros. El pla contemplava la construcció d’un edifici en un terreny proporcionat per la família García Cereceda, propietaris de La Finca, amb obertura prevista per al primer trimestre de 2025. DiverXO ocuparia 1.900 metres quadrats, gairebé el triple de l’espai actual en el NH Eurobuilding de Madrid, amb capacitat per a 40 comensals. El disseny interior estaria a càrrec de l’estudi de Lázaro Rosa-Violán.

Quant al finançament, Muñoz va detallar a Madrid Fusió que els seus socis aportarien una part significativa del capital, complementada amb un crèdit bancari. Va destacar la importància d’un bon rendiment financer dels seus negocis per sustentar el projecte. Malgrat no comptar amb estalvis, confiava en el seu equip financer i en la professionalització de la seua empresa, liderada en gran part per Cristina Pedroche, que ha exercit un paper crucial en la contractació de professionals per a diferents rols.