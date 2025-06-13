Joaquim Montsant, de Cesce, reivindica la empresa familiar en Catalunya e insta a la colaboración

Publicado por ep Creado: Actualizado:

El director territorial de Catalunya y Baleares de Cesce, Joaquim Montsant, ha reivindicado el rol de las empresas familiares en Catalunya y ha destacado que en el contexto geopolítico y de revolución industrial actual "hay que abrir una etapa de colaboración". Lo ha dicho este viernes en la Mesa de estrategias empresariales de la 36 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra este jueves y viernes en La Seu d'Urgell.

En su intervención, Montsant ha puesto de relieve que las empresas familiares son el 90% del tejido empresarial de Catalunya, generan el 70% del trabajo privado en el territorio y representan el 60% del PIB catalán. "Tienen un rol muy importante, con una visión a largo plazo, arraigadas en el territorio y están presentes en todos los sectores, en algunos casos internacionalizadas", ha manifestado. Sin embargo, subraya retos como el relevo generacional y la colaboración entre empresas, uno de los motores de esta nueva edición de la Trobada.

Vèrtix

Durante la mesa, el constructor inmobiliario y presidente de Vèrtix, Felip Massot, ha repasado la trayectoria de su empresa y ha puesto en valor la importancia de defender los negocios familiares en Catalunya. "Somos un país de empresa familiar y hay que animar a nuestros hijos a ser emprendedores. Nosotros estamos muy arraigados al país y su gente, es importante querer el espacio donde te encuentras, su cultura, tradiciones y lengua", ha remarcado. Asimismo, ha señalado que, pese a que el interés por acceder al funcionariado está creciendo en los últimos años, "hay que incentivar la creación de empresas entre los jóvenes".

Por su parte, su hija y consejera delegada de Vèrtix, Elena Massot, ha valorado la importancia de "contar con la experiencia de parientes" para crecer y evitar errores en el ámbito empresarial y ha explicado que en estos momentos están afrontando cómo incorporar a la tercera generación en la empresa.

Morillas Brand Consultants

A continuación, el presidente de la agencia de 'branding' Morillas Brand Consultants, Lluís Morillas, ha recordado el momento en el que su padre, fundador de la compañía, falleció con 50 años y él, a sus 24, tuvo que liderarla. "Cuando salía de clases, iba a ayudarle y por eso tomé la decisión de asumir la dirección. Ahora, estoy muy orgulloso de que sea mi hijo quien lleva la empresa", ha señalado. Su hijo y actual ceo de Morillas Brand Consultants, Marc Morillas, ha ensalzado la labor de su abuelo y de su padre al frente de la empresa y ha especificado que actualmente lleva 14.000 proyectos repartidos por el mundo, con la esperanza de "construir un puente de Catalunya al mundo desde la poesía visual".