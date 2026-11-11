Directo | Primeras afectaciones en la movilidad en Lleida por la huelga general

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La movilidad en Lleida se ve afectada este miércoles desde primera hora de la mañana a causa de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos para denunciar la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, reclamar el aumento de los salarios y pedir la intervención del mercado inmobiliario, que tiene lugar a tan sólo dos días que arranque la campaña electoral; y es la primera que se celebra desde 2012.

El paro empezó ya ayer a las 22.00 horas para aquellos que iniciaban turnos de noche en las empresas, pero no ha sido hasta las 4.30 horas de hoy cuando los piquetes han iniciado los cortes en varios puntos de Lleida. Se podrán alargar hasta las 10.30 horas.

07:00 Cortada la N-260 en Sort 07:52 11/11/2026 07:52 11/11/2026 Según Trànsit, los piquetes también cortan la N-260 en Sort, en los dos sentidos de la marcha.



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06:40 El Servei Català de Trànsit recopila los siguientes cortes en la demarcación de Lleida en estos momentos: 06:54 11/11/2026 06:54 11/11/2026 LL-11: Corte en Lleida, ambos sentidos.

A-2: Alcoletge, salida 467 cortada (enlace C-13).

A-2: Tàrrega, salida 507 cortada (enlace C-14).

C-13: Afectación en el polígono industrial de Lleida. Desvío por la A-2.

N-240: Corte en el cruce con la C-13. Afectación en la N-240, C-13 y C-13B y en el polígono industrial.

06:30 La huelga planea sobre la actividad del deporte local 06:47 11/11/2026 06:49 11/11/2026 El ayuntamiento de Lleida avisa de posibles afectaciones en las sedes instalaciones y en comarcas se prevé menos incidencia Deportes La huelga planea sobre la actividad del deporte local Redacció

06:01 La protesta corta la Ll-11 en Lleida en los dos sentidos 06:24 11/11/2026 06:24 11/11/2026 Los manifestantes cortan la Ll-11 en Lleida, en los dos sentidos de la marcha, entre los puntos kilométricos 5 y 5,5.



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