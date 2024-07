Lleida, en alerta per temperatures que poden superar els 37ºC... i previsió de tempestes fortes

Lleida es troba entre les 16 províncies que es troben en avís per calor durant el dia d’avui, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia. De la mateixa manera, també el Meteocat avisa que les temperatures màximes augmentaran de forma generalitzada i superaran els 37 ºC en diversos punts de Ponent. En aquest marc, s’esperen nits tropicals, amb el termòmetre per sobre dels 20 ºC.

La temperatura màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta a les Terres de l'Ebre, semblant o lleugerament més baixa al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona i semblant o lleugerament més alta a la resta del país.

Dijous, avisos per calor i per tempestes fortes

Per aquest dijous el Meteocat publica avisos de calor en tres comarques de Lleida, el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues, comarques que podrien fregar els 38 graus, temperatura que es podria donar també a punts de l'Empordà.

Serà un dia de contrastos. I és que la calor extrema donarà una treva a les comarques del nord de Lleida, al Prepirineu i Pirineu, on hi haurà pluja i tempestes que poden ser d'intensitat forta i acompanyades de calamarsa o pedra, i inclús acumular quantitats abundants.

Per divendres els avisos de pluja i tempestes es mouen cap a la vessant oriental i el centre de Catalunya.

Refugis climàtics i illes de calor

L’ajuntament de Lleida ha habilitat per un total de quaranta-quatre refugis climàtics per poder combatre les onades de calor intensa d’aquest estiu, entre els quals hi ha centres cívics, equipaments culturals i llars de jubilats, així com rambles, carrers, parcs i zones verdes.

Així ho recull el pla operatiu per poder prevenir els efectes de la calor sobre la salut a Lleida, compost per les regidories de Seguretat, Agenda Urbana, Participació, Gent Gran i Salut a més de tècnics de Protecció Civil i urbanisme, pensades perquè les persones vulnerables puguin passar els episodis de calor de la millor forma possible.