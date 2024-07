Previsió Meteorològica a Lleida: altes temperatures i tempestes a l’horitzó

L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès una sèrie d’avisos meteorològics per a la província de Lleida, destacant un augment significatiu de les temperatures i la possibilitat de tempestes en els propers dies. Els ciutadans han d’estar preparats per enfrontar condicions climàtiques extremes i prendre les precaucions necessàries per mantenir-se segurs i protegits.

Altes temperatures a Lleida

Segons l’AEMET, s’espera que les temperatures a Lleida assoleixin màximes de fins 37 ºC el dijous 11 de juliol. Aquest augment de temperatura es mantindrà durant el cap de setmana, amb valors que oscil·laran entre els 34 ºC i 37 ºC. Les zones més afectades seran la Depressió Central de Lleida i la Val d’Aran, on es preveu que les temperatures assoleixin el seu punt màxim durant les hores de la tarda.

Risc de Tempestes

A més de les altes temperatures, l’AEMET ha emès avisos de risc de tempestes per al Pirineu de Lleida i la Vall d’Aran. S’espera que aquestes tempestes es desenvolupin a partir de la tarda de dijous i continuïn fins divendres a la matinada. Les tempestes podrien anar acompanyades de granís i fortes precipitacions, amb una acumulació de fins 15 mm en una hora.

Recomanacions per als Ciutadans



Davant d’aquestes condicions meteorològiques adverses, és crucial que els ciutadans de Lleida prenguin mesures preventives per protegir-se de la calor extrema i les tempestes. L’AEMET recomana: