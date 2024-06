🔴 DIRECTE | El mercat de fitxatges de tots els clubs de Lleida: rumors, anuncis i tota la informació

😍 El pitxitxi del Finques Prats Lleida, @Nuno5Paiva , seguirà una temporada més sota la disciplina llistada. 🏑 🏹 El portuguès ha estat per segon any consecutiu el jugador amb més dianes, i tal com ell mateix pronosticava, enguany ha millorat la seva renda anotadora. pic.twitter.com/jQhoVhZaeO

Quadri Liameed, el futbolista més destacat del Lleida Esportiu en les dos temporades que porta al club, podria tenir les hores comptades al Camp d’Esports. El jove i talentós centrecampista nigerià , de 22 anys, ha despertat l’interès de nombrosos equips a Espanya i a l’estranger i ara és l’Al-Qadsiah, que acaba d’ascendir a la Primera divisió de l’Arà bia Saudita, el que sembla que, finalment, aconseguirà els seus serveis. Això sí, previ pagament de la clà usula, tal com ja va advertir el president del Lleida, Luis Pereira, que va deixar clar que no vendrà Quadri a cap preu si no és que algun club abona la clà usula de rescissió, la qual cosa irremeiablement està a punt de produir-se.

08:57

El Lleida Esportiu anuncia set baixes

El Lleida va anunciar ahir les baixes de Roger Figueras, Bakero, Mateo, Robles, Pol Muñoz, Becerra i Rossi.Â



El capità i defensa central Figueras, de 27 anys, va arribar al club blau el 2021 i aquesta temporada va jugar 27 partits i va donar una assistència de gol.



Per la seua part, Jon Bakero, davanter que va arribar al club a mitjans d’aquesta temporada, ha sumat tres gols i dos assistències, compaginant diverses titularitats i suplències, sent un dels canvis habituals en la segona part.



El centrecampista Mateo Enríquez és la tercera baixa que el club va anunciar per ordre cronològic. En el cas d’Enríquez, va perdre protagonisme en la segona part de la temporada, però va jugar 31 partits, sent titular en 23.



Un altre centrecampista que marxa és Javi Robles, que no ha comptat amb gaires minuts aquesta temporada, gairebé sempre apareixent des de la banqueta. Tampoc no ha tingut gaires oportunitats el lleidatà Pol Muñoz, que va jugar en tres partits i només 46 minuts en total.



Per la seua part, el davanter colombià Juan Camilo Becerra, que va arribar també al mercat d’hivern, ha jugat 17 partits i ha marcat 3 gols, però no ha arribat a convèncer. Finalment, l’italià Leonardo Rossi ha jugat 40 minuts repartits en 5 partits i va ser irrellevant.